Астрологический прогноз: как сложится ваша неделя

Астропсихолог Лилия Любимова (@astrolog566) — о том, когда сосредоточиться на работе, в какие дни провести побольше времени с семьей и когда заняться спортом на этой неделе.

Понедельник и вторник обещают быть для вас очень насыщенными и активными днями. Проведите их с максимальной пользой. В среду и четверг лучше сосредоточиться на домашних делах. Пятница — прекрасный день для встреч с друзьями. А в субботу и воскресенье добавьте в свою жизнь физической нагрузки: сходите в спортзал или поработайте на даче.

Телец

Понедельник больше подходит для спокойных, не слишком активных дел. Зато во вторник и среду вы можете показать себя во всей красе. К тому же, противоположный пол будет к вам неравнодушен. Будьте осторожны в отношениях с начальством, особенно в четверг и пятницу. В выходные вам удастся очень приятно провести время с родными и близкими людьми.

Близнецы

Начните первый день недели с планирования. Правильно расставленные приоритеты в делах позволят вам энергично и очень эффективно поработать во вторник и среду, а в четверг и пятницу вы уже сможете с чистой совестью наслаждаться отдыхом. В субботу и воскресенье займитесь любимыми делами, которые вас вдохновляют.

В понедельник вы можете столкнуться с нежеланием что-либо делать. Постарайтесь не загружать себя дополнительными обязанностями. Вы легко сможете все наверстать во вторник. Среда и четверг прекрасно подходят для ваших личных инициатив. В пятницу и в выходные дни вам захочется провести больше времени с семьей. Не отказывайте себе в этом удовольствии.

В понедельник вам будет сопутствовать удача. Используйте эту возможность по максимуму. Во вторник и среду не стоит суетиться: есть вероятность допустить ошибку и что-либо забыть. Будьте внимательны. В четверг и пятницу возможны приятные новости. А выходные прекрасно подходят для романтического времяпрепровождения.

Неделя начнется для вас с приятных событий. Во вторник и среду будьте готовы к переменам на работе: возможно получение дополнительного дохода. В четверг и пятницу вы будете склонны к тому, чтобы лениться, однако не стоит этого делать. Настройтесь на работу. Зато в выходные вы сможете от души расслабиться.

Понедельник — отличный день для начала новых дел и проектов. Во вторник будьте осторожны за рулем — не нарушайте правила дорожного движения. В среду и четверг уделите больше времени семье и романтике, а пятница и выходные дни обещают быть для вас очень активными и насыщенными. Главное — постарайтесь не переутомиться.

Скорпион

Подойдите со всей ответственностью к работе. В понедельник она вам особенно пригодится. Во вторник и среду вас ждет прилив энергии. Направьте ее в нужное русло. В четверг и пятницу ваша помощь может понадобиться окружающим, и вам придется решать чужие проблемы. В субботу и воскресенье постарайтесь хорошо отдохнуть.

Стрелец

Не стоит планировать на понедельник и вторник важных дел. Лучше сосредоточиться на текущих обязанностях, наберитесь сил. В среду и четверг вы можете сделать решительный рывок и добиться своих целей. В пятницу и субботу направьте свою возросшую активность на спорт, а воскресенье проведите время с семьей и детьми.

Козерог

В понедельник вам стоит отдохнуть и максимально расслабиться. Во вторник и среду вас может подводить память. Постарайтесь ничего не забыть, пишите списки. Четверг и пятница — насыщенные дни в плане работы. Не упустите возможность получить дополнительный доход и в выходные дни.

Водолей

Вы будете сильно зависеть от своего настроения, особенно в первые дни недели. Старайтесь не принимать поспешных решений. В среду и четверг посвятите время творчеству, обучению, общению с детьми. Пятница пройдет для вас на максимально позитивной волне. Проведите время с друзьями. А на выходных лучше всего сменить обстановку и отправиться за город.

Творческое настроение будет не покидать вас всю неделю. Особенный его пик придется на пятницу и выходные дни. В понедельник будьте внимательны к своему здоровью, старайтесь меньше напрягаться. Во вторник и среду уделите больше времени работе: это положительно скажется на вашем доходе. А в четверг проведите время наедине с собой.

Текст: Лилия Любимова