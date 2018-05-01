Ещё
Папа римский назвал труд фундаментальным элементом достоинства человека
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку

Папа римский назвал труд фундаментальным элементом достоинства человека 

РИА Новости 52 минуты назад
ВАТИКАН, 1 мая — РИА Новости, Сергей Старцев. Папа римский Франциск 1 мая, когда Римско-католическая церковь отмечает день святого Иосифа труженика, напомнил, что труд является основополагающей частью человеческого достоинства.
"Мы отмечаем день святого Иосифа труженика, помня о том, что труд является фундаментальным элементом достоинства личности", — написал понтифик в своем микроблоге в Twitter.
We celebrate St Joseph the Worker, never forgetting that work is a fundamental aspect of human dignity.
— Pope Francis (@Pontifex) 1 мая 2018 г.
​Праздник святого Иосифа труженика как покровителя всех трудящихся в 1955 году учредил папа римский Пий XII, придав таким образом светскому празднику новое религиозное измерение. Иосиф труженик является для христиан образцом терпения и трудолюбия.
Подробнее о традиции празднования Первомая читайте в справке РИА Новости >>
РИА Новости: последние новости
"Единство, солидарность, труд": в Москве стартовало первомайское шествие В России первого мая пройдет почти 500 митингов Британский замминистра прокомментировал позицию палаты лордов по Brexit
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США испугались столкновений с войсками РФ380
Гейтс отказал Трампу10
Аронова и Гришаева сцепились у Малахова18
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ547
США «с уважением» сняли флаг России79
Видео
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:47
США «с уважением» сняли флаг России
Политика Статьи
00:47
Жители Еревана вновь вышли на улицы
В мире Кавказ
00:47
Скандальный блогер задумался о конце карьеры
Общество
01:19
В Крыму экстренно приземлился самолет
Происшествия
03:42
В Москве началось первомайское шествие
Новости Москвы Общество
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали новую операцию Киева
В мире
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение