Папа римский назвал труд фундаментальным элементом достоинства человека

"Мы отмечаем день святого Иосифа труженика, помня о том, что труд является фундаментальным элементом достоинства личности", — написал понтифик в своем микроблоге в Twitter.

We celebrate St Joseph the Worker, never forgetting that work is a fundamental aspect of human dignity.

— Pope Francis (@Pontifex) 1 мая 2018 г.

​Праздник святого Иосифа труженика как покровителя всех трудящихся в 1955 году учредил папа римский Пий XII, придав таким образом светскому празднику новое религиозное измерение. Иосиф труженик является для христиан образцом терпения и трудолюбия.

