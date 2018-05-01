Новая рабочая неделя «порадует» ростовчан новыми отключениями электроэнергии

Сразу после окончания праздников жителей нашего города ждут очередные отключения электричества. Таких адресов будет меньше, чем обычно, но от этого «везунчикам» не легче.

— Все работы будут проводиться для того, чтобы исключить аварийные ситуации в будущем, — пояснили в компании «Донэнерго».

Так, 3 мая с 09:00 до 17:00 света не будет по следующим адресам:

ул. Думенко, 13, 13/1, 13б, 13в, 13г, 13д, 15, 15б;

ул. Лелюшенко, 19ж;

ул. Запорожская, 46, 63–75;

ул. Калинина, 71–143, 92–158;

ул. Манежная, 1–67, 2–58;

ул. Мичуринская, 2–22, 27–63;

ул. Рижская, 1–61, 2–66;

ул. Ровенская, 18–72, 27–71;

ул. Череповецкая, 1–47, 2–46 ул. Ереванская, 12–28;

ул. 30-я линия, 2–8, 1–11;

ул. 31-я линия, 1–7, 2–8;

ул. 32-я линия, 1–17, 2–22;

ул. Владиленская, 1–55, 2–38;

ул. Кржижановского, 1–41, 2–56;

ул. Герцена, 13–61;

пер. Бакинский, 1–9;

пер. Норильский, 1–7, 2–8;

пер. Рацонализаторский, 1–31, 2–24.

В этот же день с 9:30 до 18:00 отключения коснутся:

ул. Социалистической, 57–69, 56–68;

пер. Соборного, 17–21;

ул. Шаумяна, 41–51, 70–78.

Также в четверг с 10 до 16 электричества не будет у жителей:

пер. Доломановского, 51–53;

ул. Красноармейской, 1б;

пер. Гвардейского, 2.

4 мая с 09:00 до 17:00 ожидаются отключения на пр. 40 Лет Победы, 96–178, а с 9:00 до 16:00 — в пер. Дивном, 43–49, 66–78; ул. Лесопарковой, 51, 60–90; ул. Мадояна, 94–110, 137а; ул. Родниковой, 6–40, 25–39.

5 мая с 9:30 до 16:00 временные неудобства придется потерпеть жителям ул. Станиславского, 39-47, 48-52; и ул. Обороны, 49.