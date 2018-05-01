Удачная инвестиция. Дональд Трамп заработал более $100 млн на особняке в Палм-Бич

Синдзо Абэ, В прошлый четверг, позируя для фотографов с премьер-министром Японии Дональд Трамп не мог не обратить внимания на чрезвычайно пышно отделанную гостиную. «Многие из величайших лидеров мира просили принять их в Мар-а-Лаго, — похвастался Трамп, сидя на нарядном белом диване, во время так называемого вступительного заявления перед двусторонней встречей с Абэ по вопросам торговли и отношений с Северной Кореей . — Им здесь нравится, мне здесь нравится».

Клуб в Палм-Бич стал любимым местом для отдыха президента. Это еще и одна из лучших его инвестиций.

Трамп приобрел Мар-а-Лаго в 1985 году примерно за $10 млн — $5 млн за огромный дом, предположительно $3 млн за пышную отделку и $2 млн за 400 квадратных футов (37 м2) отличного пляжа прямо через дорогу. Сегодня Forbes оценивает Мар-а-Лаго — несомненно, с точки зрения оценки это один из самых трудных активов Трампа — в $160 млн, что в 16 раз больше той суммы, которую выложил за него Трамп. Неясно, сколько денег президент вложил в актив или извлек из него за многие годы.

Такая окупаемость инвестиций опережает даже индекс S&P 500, окупаемость инвестиций в который за тот же период была 12-кратной. За это президенту следует поблагодарить рост цен на недвижимость в Палм-Бич за последние тридцать лет и успешное превращение имения в частный клуб, а теперь и в «Южный Белый дом».

Построенное как зимняя резиденция для Марджори Мерривезер Пост, наследницы зерновой империи, во время бума на рынке недвижимости Флориды в 1920-е годы, имение было роскошным даже по меркам той пышной эпохи. Камень для облицовки стен доставили на трех кораблях из Генуи Италии , золоченый потолок воспроизводил «тысячекрылый потолок» в Галерее Академии в Венеции , а холл украшали римские бюсты XVI века. В итоге, она построила дом с 58 спальнями на 17 акрах ухоженной зелени, цитрусовых рощ и теплиц.

В случае смерти (Пост умерла в 1973 году) она предложила федеральному правительству использовать Мар-а-Лаго в качестве летней президентской резиденции. Но в 1981 году, столкнувшись с крупными издержками по содержанию особняка, правительство передало его Фонду Марджори Мерривезер Пост, а тот четыре года спустя продал имение Трампу примерно за $10 млн В 1995 году Трамп превратил его в частный клуб для элиты Палм-Бич, где был бассейн с видом на океан, салон красоты, спа, а также теннисные и крокетные корты. В январе 2005 года он пристроил бальный зал площадью 20 000 кв. футов (1850 м2). В том же месяце он женился на Мелании и устроил в клубе прием, куда пришли Билл и Хиллари Клинтон

Частые визиты Трампа с тех пор, как он стал президентом, добавили имению известности. В январе 2017 года Трамп опубликовал постановочное фото, на котором он будто бы пишет инаугурационную речь в Мар-а-Лаго. Три месяца спустя он отдал приказ о нанесении ракетных ударов по Сирии , ужиная с президентом Китая Си Цзиньпином в особняке.

Учитывая новое положение Мар-а-Лаго в центре мировой политики, неудивительно, что бизнес процветает. Как сообщается, после выборов Trump Organization подняла вступительный взнос в Мар-а-Лаго до $200 000. В 2016 году выручка клуба достигла примерно $29 млн, что на 25% больше, чем в предыдущем году. И несмотря на то, что десятки организаций отказываются проводить мероприятия в Мар-а-Лаго, Forbes полагает, что стоимость имения выросла на $10 млн после избрания Трампа президентом. Те, кто очень хочет (и может себе позволить), оказаться в компании действующего президента, стремятся попасть в клуб в надежде удостоиться внимания главнокомандующего.

В конце концов, мечта Пост о том, что Мар-а-Лаго станет известной президентской резиденцией, сбылась. И пока приобретение Трампа стоимостью $10 млн превращается в актив стоимостью $160 млн, который он не стесняется рекламировать, находясь на посту, у президента тоже неплохо идут дела.

Перевод Натальи Балабанцевой

Читайте также