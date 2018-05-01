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В мае над Пермью пролетит Международная космическая станция. Когда и где искать ее на небе?
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В мае над Пермью пролетит Международная космическая станция. Когда и где искать ее на небе? 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
В последний весенний месяц в Прикамье начинается новый этап наблюдения за Международной космической станцией. Ее будет видно уже с 10 мая.
МКС при ясном небе видно невооруженным глазом. Выглядит она как очень яркая звезда, быстро пролетающая с запада на восток. Весь путь по небу занимает у нее около пяти минут.
— Через любительский телескоп получится разглядеть части станции и пристыкованные транспортные корабли, — сообщали ранее в пермском планетарии.
Как сообщает сайт Heavens-Above, станцию можно будет наблюдать в небе над Прикамьем с 10 по 30 мая. В таблицах, которые опубликованы ниже, можно узнать, в какой части неба и во сколько ждать МКС.
Кстати, чем ниже показатель звездной величины, тем выше будет яркость земного спутника.
В мае пермяки также смогут увидеть один из самых больших и интенсивных метеорных потоков — Эта-Аквариды или Майские Аквариды. Когда и где наблюдать «звездопад» — в нашем материале.
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