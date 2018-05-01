В мае над Пермью пролетит Международная космическая станция. Когда и где искать ее на небе?

В последний весенний месяц в Прикамье начинается новый этап наблюдения за Международной космической станцией. Ее будет видно уже с 10 мая.

МКС при ясном небе видно невооруженным глазом. Выглядит она как очень яркая звезда, быстро пролетающая с запада на восток. Весь путь по небу занимает у нее около пяти минут.

— Через любительский телескоп получится разглядеть части станции и пристыкованные транспортные корабли, — сообщали ранее в пермском планетарии.

Как сообщает сайт Heavens-Above, станцию можно будет наблюдать в небе над Прикамьем с 10 по 30 мая. В таблицах, которые опубликованы ниже, можно узнать, в какой части неба и во сколько ждать МКС.

Кстати, чем ниже показатель звездной величины, тем выше будет яркость земного спутника.

В мае пермяки также смогут увидеть один из самых больших и интенсивных метеорных потоков — Эта-Аквариды или Майские Аквариды. Когда и где наблюдать «звездопад» — в нашем материале.