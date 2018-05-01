7 приложений для новичка в Linux

Synaptic — чтобы устанавливать программы

Synaptic

Далеко не всем новичкам, только что поставившим один из дистрибутивов Linux, понравится идея устанавливать софт при помощи командной строки, вводя команды для системной утилиты «apt-get». По крайней мере, первое время. Поэтому рекомендуем сразу устранить Synaptic — графический интерфейс для установки программ из интернет-репозиториев. Synaptic предоставляет возможность искать программы по категориям-папкам, таким родным и привычным по OS Windows.

WPS Office — чтобы работать с документами

WPS Office

Если вы «классический» пользователь, выросший на Windows и Microsoft Office, то последнего вам будет очень не хватать в Linux-среде. Но есть и хорошая новость: у него есть «клон», который можно установить в том числе и на Linux-системы. Конечно, это не совсем клон, просто очень похожий по интерфейсу пакет программ — WPS Office. В то время, как некоторые бесплатные аналоги не блещут современным экстерьером, что может отпугнуть неофита, WPS Office не отстаёт ни в плане экстерьера, ни в плане функциональности. И, что немаловажно, он еще и бесплатный.

VLC Media Player — чтобы смотреть скачанные фильмы и сериалы

VLC Также вряд ли вы захотите обойтись без возможности смотреть фильмы и любые другие видеоматериалы. На помощь придёт проигрывать VLC, который имеет ряд преимуществ. Первое — он достаточно популярен и среди пользователей Windows, так что наверняка с ним знакомы и вы, а значит, не придётся изучать новый интерфейс. Во-вторых, он прост в управлении и поддерживает все необходимые кодеки.

Atraci — чтобы смотреть сериалы онлайн

Atraci

Но скачивать и хранить видео на компьютере потихоньку становится анахронизмом. Ведь можно, например, установить Atraci — нечто вроде десктопного YouTube-клиента. Он ориентирован на поиск музыкальных видео на YouTube, которые вы можете не только просматривать с помощью этой программы, но и добавлять в плейлисты, каталогизировать и т.д. Он бесплатен и не имеет рекламы, и лишь немного сыроват.

GIMP — чтобы обрабатывать фотографии

GIMP

Кажется, с базовыми вещами разобрались, но в чём обрабатывать фотографии? Для этого у Linux-сообщества давно уже есть достойный ответ — графический редактор GIMP. И это отнюдь не какой-нибудь раширенный Paint, а серьёзный инструмент. Он, кстати, тоже полностью бесплатный, да еще и с открытым исходным кодом. Благодаря этому большое количество людей имеют возможность работать над его улучшением. Также к нему написано уже огромное количество плагинов, но также подходят и Photoshop’овские. Кроме того, так как GIMP существует уже довольно давно, в интернете полно обучающих материалов по его использованию.

Steam — чтобы играть

Steam

А что с играми? Проще всего установить Steam-клиент, благо он доступен и для Linux. Там вы найдете огромную библиотеку игр, в основном платных, но иногда и бесплатных. Правда, большинство имеет версии только под Windows, поэтому придётся воспользоваться фильтром при поиске.

Shotcut — чтобы рассказать об этом в видеоблоге

Shotcut

Учитывая всё возрастающую популярность самодельного видеоконтента, мы не могли не упомянуть видеоредактор — Shotcut. Он опять-таки абсолютно бесплатный, что просто замечательно в наше непростое время. У него понятный и современный интерфейс, он поддерживает большое количество видеоформатов, имеет множество детальных настроек, делающих его очень гибким решением. Но предназначен он всё-таки, в основном, для новичков, нежели для профессионалов.