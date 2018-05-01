Британский парламент попытался помешать Brexit

«Неизбираемая [верхняя] палата сейчас в действительности пытается блокировать демократическую волю британского народа», — сказал Фокс, передает РИА «Новости»

Палата лордов, по его словам, предоставила полномочия законодательному органу заблокировать или отложить принятие финального соглашения по Brexit.

Члены Палаты лордов уже внесли семь поправок в билль об отмене на территории Британии общеевропейского законодательства. Палата общин, где у премьер-министра Терезы Мэй есть небольшое большинство, скорее всего, отклонит ее. Однако ситуация показывает существенное расхождение позиций по Brexit внутри британского парламента.

Напомним, в январе Палата лордов заявила о «неконституционности» билля о Brexit, тогда как Палата общин парламента приняла документ в третьем чтении.