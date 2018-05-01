Свыше 7 тысяч человек приняли участие в демонстрации 1 мая в Верхневолжье

Идею о возрождении торжественных шествий, посвященных празднику Весны и Труда, предложил губернатор региона Игорь Руденя . Последняя массовая первомайская демонстрация с участием трудовых коллективов прошла в Твери в 2007 году.

"Это наш долг перед старшим поколением и важный элемент воспитательного процесса. Мы полагаем, что это поможет формировать в обществе уважение к человеку труда, стремление добросовестно работать. Для нас очень важно, чтобы именно человек труда, люди, которые работают на предприятиях, их дети, члены их семей получали особое внимание и уважение со стороны общества", — отметил Руденя.

По данным пресс-службы, на главную улицу города — Советскую — вышли представители десятков трудовых коллективов Твери, профсоюзных организаций, спортсмены, волонтеры, делегации муниципальных образований области, учащиеся вузов, профессиональных коллежей и лицеев. Демонстранты прошли по Советской улице от Театральной площади до площади Пушкина, где установлена стела «Тверь — город воинской славы».

Жители Тверской области откликнулись на возрождение забытой традиции. Многие демонстранты прошли в колонне вместе с детьми и внуками. Коллективы предприятий развернули транспаранты и флаги с корпоративной символикой. Некоторые участники шествия скандировали праздничные речёвки. Руководство Тверской области и города Твери, почетные граждане региона, ветераны войны, приветствовали демонстрантов со специально построенных трибун. Прохождение колонн комментировали дикторы.

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