Очумелые ручки: распродажа в GearBest для фанатов DIY

Создавать что-то своими руками умеет далеко не каждый, и даже не у всех получается починить что-либо из современной техники без обращения в сервис-центр. Для тех, чьи руки могут сделать что-то полезное, а не только комментарий в социальных сетях, интерент-магазин GearBest учредил новую распродажу, посвященную всевозможным гаджетам и приборам для DIY.

То, что предлагает GearBest, не предложит больше никто: более сотни различных товаров для крафта и настоящих мужских хобби могут стать вашими по цене всего лишь от $2, что уже приятно, и, конечно, не стоит забывать про бесплатную доставку по России . В каталоге есть если не все, то почти все, что определенно пригодится вам в своей мастерской, в гараже или хотя бы в квартирном наборе инструментов. Основной упор сделан на всякого рода измерительные приборы — по распродаже можно купить, к примеру, пирометр GS320 за $10 со скидкой 10 процентов или навороченный мультиметр ZT102 за $16, а также всевозможные штангенциркули, в том числе и электронные, гидрометры и гигрометры, термометры и дальномеры, и даже есть лазерные нивелиры для строительных работ.

Специалисты по ремонту автомобилей наверняка присмотрят себе один из нескольких эндоскопов, а те, кто работает с микроэлектроникой, будут рады прикупить микроскоп с большой скидкой или специальный фен для прогрева элементов 858D за $57 или его более бюджетную версию LS-300 мощностью 300 ватт всего за $14. Вместе со всем этим по акции продаются сверла всех мастей, в том числе и универсальные по дереву и по металлу, выкрутки для саморезов и шурупов с сорванными шлицами на шляпках, наборы инструментов с трещеткой и многое, многое другое. Скидка на все перечисленные товары может достигать 44 процентов, и это действительно очень выгодное предложение, но поторопитесь, так как оно ограничено по времени.