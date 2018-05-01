Ещё
Как спастить от взрыва гранаты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку

Как спастить от взрыва гранаты 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Стандартная ручная граната состоит из нескольких элементов: корпуса, взрывчатого вещества и взрывателя. Обезопасить себя от близкого взрыва практически невозможно, ведь у гранаты поражение наносится не только осколками корпуса, но и ударной волной.
Два исследователя решили выяснить, как минимизировать повреждения от близкого взрыва. Эксперимент проводился как на земле, так и под водой. Казалось бы, сила сопротивления воды настолько выше, чем сила сопротивления воздуха, что здесь должно быть гораздо безопаснее. В самом деле — пули и осколки под водой довольно быстро теряют скорость. Но взрыв гранаты под водой будет означать для человека обратное: ударная волна быстро рассеивается в воздухе, но под водой создает огромный кумулятивный эффект и покрывает гораздо большее расстояние.
Единственное решение — постараться максимально удалиться от зоны взрыва или создать защитный заслон из толстого поглощающего удар предмета.
Последние новости
Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США испугались столкновений с войсками РФ383
Гейтс отказал Трампу10
Аронова и Гришаева сцепились у Малахова18
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ548
США «с уважением» сняли флаг России89
Видео
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:47
США «с уважением» сняли флаг России
Политика Статьи
00:47
Жители Еревана вновь вышли на улицы
В мире Кавказ
00:47
Скандальный блогер задумался о конце карьеры
Общество
01:19
В Крыму экстренно приземлился самолет
Происшествия
03:42
В Москве началось первомайское шествие
Новости Москвы Общество
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали новую операцию Киева
В мире
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение