Как спастить от взрыва гранаты

Стандартная ручная граната состоит из нескольких элементов: корпуса, взрывчатого вещества и взрывателя. Обезопасить себя от близкого взрыва практически невозможно, ведь у гранаты поражение наносится не только осколками корпуса, но и ударной волной.

Два исследователя решили выяснить, как минимизировать повреждения от близкого взрыва. Эксперимент проводился как на земле, так и под водой. Казалось бы, сила сопротивления воды настолько выше, чем сила сопротивления воздуха, что здесь должно быть гораздо безопаснее. В самом деле — пули и осколки под водой довольно быстро теряют скорость. Но взрыв гранаты под водой будет означать для человека обратное: ударная волна быстро рассеивается в воздухе, но под водой создает огромный кумулятивный эффект и покрывает гораздо большее расстояние.

Единственное решение — постараться максимально удалиться от зоны взрыва или создать защитный заслон из толстого поглощающего удар предмета.