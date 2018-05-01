К какому из четырех типов современных лидеров относитесь вы?

Как понять, что такое лидерство, когда в США , ведущей демократической стране, выбирают президентов с совершенно разными стилями управления? Как в мире могут сосуществовать такие движения, как #MeToo и Black Lives Matter и политика Эрдогана и Ас-Сиси?

Где тогда место для нас? Влиятельные движения и растущие ожидания от участия размывают стили и стратегии лидерства в разных секторах.

Чтобы ответить на этот вопрос, для начала нужно понять два разных типа власти:

Старая власть. Она подобна деньгам. Ей обладает ограниченная группа людей. Власти у них много. Она закрыта, недоступна и основана на лидерстве. Как только человек ее получает, он параноидально начинает ее охранять.

Новая власть. Она работает, как ток. Ей обладает неограниченная группа людей. Она открытая, рассчитана на широкое участие и основана на коллективном управлении. Она похожа на воду или электричество — мощнее всего она работает, когда не стоит на месте. Важно не удержать власть, а направить ее в нужное русло.

Многие из нас понимают, как работает лидерство старой власти. В конце концов, раньше только так можно было вырваться вперед, независимо от того, были ли вы главой государства или менеджером в небольшой компании.

Но в эпоху глобализации и социальных сетей, когда мы ожидаем, что наше участие в мировых процессах принесет больше плодов, нам следует начать считаться и с новой властью — мы должны научиться получать энергию от толпы.

Сначала определите свое мировоззрение. Вам близка модель старой власти — то есть вы доверяете знаниям, верите в силу иерархии и контроля и предпочитаете прозрачности конфиденциальность? Видите ли вы в конкуренции способ получить лучшее от людей?

Или вы выбираете новую власть — вам важно сотрудничество, мудрость коллектива и открытость?

Ценности старой власти:

Менеджеризм, институционализм, представительное управление.

Исключительность, конкуренция, власть, консолидация ресурсов.

Осмотрительность, конфиденциальность, разделение личной и общественной сфер.

Профессионализм, специализация.

Долгосрочное членство и верность, меньшее участие каждого в среднем.

Ценности новой власти:

Неформальное и коллективное принятие решений, самоорганизация, сетевое управление.

Открытое сотрудничество, коллективная мудрость.

Радикальная прозрачность.

Культура «мы сделаем это сами».

Краткосрочное и условное членство, большее участие каждого в среднем.

Во-вторых, подумайте о том, какие методы используете.

Вы полагаетесь только на свои знания, контролируете то, к чему у других нет доступа? Или вы задействуете толпу и получаете от них лучшее? Можете ли вы начать движение и поддерживать сообщества, которые существуют за пределами вашей организации?

Ответив на эти вопросы, вы сможете понять, к какому из четырех типов современных лидеров относитесь:

Лидер толпы объединяет в себе модели новой власти и тип мышления, свойственный новой власти. Он хочет не просто направить в нужное русло силу толпы, он хочет сделать толпу сильнее. К такому типу лидеров относятся главные герои децентрализованных движений вроде #MeToo или #BlackLivesMatter. Удивительно, но ярким примером лидера толпы является Папа Франциск . Он расширяет права и возможности своих мирян, сокращает власть кардиналов, меняет представление о норме касательно сексуальной нравственности, не полагаясь на доктрину или свои официальные полномочия.

Для чирлидера важны такие ценности, как сотрудничество, прозрачность и участие, но он все равно придерживается моделей старой власти. Он либо не хочет отказываться от контроля, либо пока не научился направлять энергию толпы в нужное русло.

Подумайте о Бараке Обаме — во время своей предвыборной кампании он вел себя, как лидер толпы, и при помощи маленьких пожертвований и энергии волонтеров победил Хиллари Клинтон на праймериз. Будучи президентом, он отказался от моделей новой власти и предпочел традиционный стиль управления, что помешало ему выбрать преемника и подготовить сильную позицию для партии после своего президентства.

Лидер-кооптер умело использует инструменты и тактики новой власти, но все равно придерживается типа мышления, свойственного старой власти, пытаясь сконцентрировать в некоторых случаях власть в своих руках. Отличный пример — Дональд Трамп , который однажды смог направить в нужное русло энергию армии своих сторонников в социальных сетях, но все равно руководствуется принципом «я сам могу решить эту проблему» и возвращается к традиционным иерархиям, позиционируя себя как сильного лидера.

Фото: Medium

Многие руководители ведущих технологических компаний не могут определиться, к какому типу лидеров относятся — к кооптерам или лидерам толпы.

Перед нами стоит два важных вопроса: к какому типу лидера мы относим себя сегодня? Каким лидером мы должны стать?

Бонус

Этот тест поможет ответить вам на эти вопросы и покажет, кто из известных людей относится к тому же типу лидеров, что и вы.

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