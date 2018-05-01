Ещё
Эксклюзив: В России возрождается интерес к марксизму — главный научный сотрудник ИФ РАН В. Буров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку

Эксклюзив: В России возрождается интерес к марксизму — главный научный сотрудник ИФ РАН В. Буров 

ИА Синьхуа 1 час назад
Москва, 1 мая /Синьхуа/ — В России наблюдается некоторое возрождение интереса к марксизму. Об этом заявил в эксклюзивном интервью корр. Синьхуа главный научный сотрудник Института философии РАН, доктор философских наук Владилен Буров.
"После 1991 года марксизм перестал быть ведущей идеологией в России, поэтому марксизм уже не имел государственной поддержки, хотя те, кто исследовал марксизм, продолжают его исследовать", — отметил он. «Отдельных исследовательских центров, посвященных марксизму, в России особенно и нет. Исследователи марксизма сосредоточены в Москве, Санкт-Петербурге. Есть серьезная исследовательская школа в Екатеринбурге, она объединяет ученых, которые работают в университетах, в филиале Академии наук. Многие преподаватели в вузах, в основном старшего возраста, продолжают заниматься исследованием марксизма», — добавил специалист.
По словам В. Бурова, «марксизм все-таки живет в России, хотя и не так, как до 1991 года». «К примеру, есть Музей Плеханова при Публичной библиотеке в Санкт-Петербурге… Они проводят регулярные конференции, где собираются все петербургские марксисты», — рассказал он.
"Сейчас наблюдается некоторое возрождение интереса к марксизму. В 90-е годы марксизм был в России в загоне, но сейчас интерес к марксизму возрастает, даже появляются молодые люди, которые интересуются марксизмом", — заявил В. Буров.
"Нельзя без марксизма. Тем более, наш сосед — Китай", — уверен он. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Срочно: США отсрочили введение пошлин на сталь и алюминий для ЕС, Канады и Мексики Иран не намерен отказываться от ракетной программы Китайский радиотелескоп FAST впервые обнаружил миллисекундный пульсар на расстоянии 4000 световых лет от Земли
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США испугались столкновений с войсками РФ388
Гейтс отказал Трампу10
Аронова и Гришаева сцепились у Малахова18
США «с уважением» сняли флаг России94
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ549
Видео
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:47
США «с уважением» сняли флаг России
Политика Статьи
00:47
Жители Еревана вновь вышли на улицы
В мире Кавказ
00:47
Скандальный блогер задумался о конце карьеры
Общество
01:19
В Крыму экстренно приземлился самолет
Происшествия
03:42
В Москве началось первомайское шествие
Новости Москвы Общество
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали новую операцию Киева
В мире
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение