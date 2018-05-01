Эксклюзив: В России возрождается интерес к марксизму — главный научный сотрудник ИФ РАН В. Буров

Москва , 1 мая / Синьхуа / — В России наблюдается некоторое возрождение интереса к марксизму. Об этом заявил в эксклюзивном интервью корр. Синьхуа главный научный сотрудник Института философии РАН, доктор философских наук Владилен Буров.

"После 1991 года марксизм перестал быть ведущей идеологией в России, поэтому марксизм уже не имел государственной поддержки, хотя те, кто исследовал марксизм, продолжают его исследовать", — отметил он. «Отдельных исследовательских центров, посвященных марксизму, в России особенно и нет. Исследователи марксизма сосредоточены в Москве, Санкт-Петербурге . Есть серьезная исследовательская школа в Екатеринбурге , она объединяет ученых, которые работают в университетах, в филиале Академии наук. Многие преподаватели в вузах, в основном старшего возраста, продолжают заниматься исследованием марксизма», — добавил специалист.

По словам В. Бурова, «марксизм все-таки живет в России, хотя и не так, как до 1991 года». «К примеру, есть Музей Плеханова при Публичной библиотеке в Санкт-Петербурге… Они проводят регулярные конференции, где собираются все петербургские марксисты», — рассказал он.

"Сейчас наблюдается некоторое возрождение интереса к марксизму. В 90-е годы марксизм был в России в загоне, но сейчас интерес к марксизму возрастает, даже появляются молодые люди, которые интересуются марксизмом", — заявил В. Буров.