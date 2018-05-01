Европол впервые в истории возглавила женщина

Исполнительным директором Европейского полицейского агентства (Европол) впервые в истории ведомства стала женщина.

Как говорится в распространенном сообщении организации, Европол возглавила бывшая глава криминальной полиции Бельгии Катрин де Болль.

Совет Евросоюза по внутренним делам и юстиции на плановом заседании в Брюсселе утвердил ее на этой должности 8 марта. Руководитель Европола назначается на четырехлетний срок. Как ранее заявляла де Болль, своей главной задачей на этом посту она считает повышение доверия агентству и увеличение результативности его работы.

48-летняя Катрин де Болль является юристом по образованию. Свою карьеру она начинала на службе в жандармерии и продолжила в криминальной полиции. В 2012 году де Болль стала генеральным комиссаром Федеральной полиции Бельгии, став первой женщиной на это посту.