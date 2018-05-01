Интернет: почему он делает людей агрессивнее

Интернет — одно из величайших изобретений человечества. И он знает, как вытащить из нас всё самое худшее.

Общение в Интернете не похоже на общение в реальной жизни. В Интернете сохраняется доля анонимности, мы не до конца воспринимаем происходящее как реально случившееся (даже здесь интернету противопоставляется «реальная» жизнь, словно Интернет — часть нашей фантазии), в сети мы непобедимы («никто не знает, кто я, и не осудит меня»), а люди, с которыми мы общаемся, словно не совсем существуют. Ещё в 2004м году психолог Джон Саллер выявил эти факторы как главные причины, позволяющие нам вести себя в сети не так, как в реальной жизни, и спустя 15 лет мы только убеждаемся в том, насколько он был прав.

Согласно статистике от Pew Research Center, свидетелями агрессивного поведения в интернете становились 73% пользователей. 40% же испытали её на себе. Из них 8% пользователей получали угрозы физической расправы, и 6% пользователей — угрозы сексуального характера.

Согласно данному исследованию, женщины 18-24 лет чаще всего подвергаются преследованию в интернете (мужчин — всего 7%) и угрозам сексуальной расправы (против мужских 13%). Но и по остальным исследуемым угрозам женщины не уступают мужчинам. Оскорбления в свой адрес получили 51% мужчин и 50% женщин, физическое воздействие обещали 26% опрошенных мужчин и 23% женщин, а постоянному преследованию подверглись 16% мужчин и 18% женщин.

Однако это же исследование выяснило, что 60% пользователей предпочли проигнорировать агрессора, и только 40% ответили обидчику. Почти половина ответивших уподобилась атакующему и выразила агрессию в ответ; 44% пользователей заблокировали обидчика. Только 22% обратились к модераторам. Травля в интернете изменила реальную жизнь 8% опрошенных: они перестали посещать определённые места или события. А 5% пострадавших обратились в полицию и другие регулирующие органы.

Нейтрально к пережитому опыту отнеслись только 22% опрошенных, для 14% этот опыт был крайне неприятным.

Есть два крайних типа проявления агрессии в интернете. В первом случае комментирующий — словно пробегающий мимо хулиган, который «вбросил» негативный комментарий и растворился в сети. Если он отвечает и переходит на личности, то речь идёт о другом типе агрессии — кибербуллинге (cyberbulling). Цель кибербуллера — травля собеседника, власть над эмоциями оппонента. Неподготовленный человек, подвергшийся кибербуллингу, начинает сомневаться в своих действиях и словах, чего агрессор и ждёт.

Но сетевые тролли — только малая капля среди всех ежедневно публикующихся злобных сообщений. Наверняка всем знакомо такое чувство, когда прочитанный текст злит нас до мушек в глазах. Мы жмём «оставить комментарий» и бешено строчим что-то в ответ. Это вытягивает из нас все силы, но мы всё равно не можем остановиться. Отправив сообщение, мы гордо перечитываем его и убеждаемся, что смогли поставить человека на место. Большая часть агрессивных комментариев принадлежит людям, которые в реальной жизни предпочтут решить конфликт мирно.

Почему это происходит?

Раньше было принято считать, что агрессии в сети сильнее всего способствует анонимность большинства чатов и имиджбордов: люди выбирали аватарку с животным, придумывали себе забористый никнейм, и никто не мог узнать их личность (если они были достаточно осторожны). Однако победа социальных сетей над форумами показала, что анонимность, хоть и играет важную роль, не является основной движущей силой. Большинство людей, оставляющих агрессивные комментарии, указывают свои настоящие имя и фамилию, и ставят на аватарку свою собственную фотографию. Так в чём же дело?

Интернет — уникальная среда, не имеющая аналогов в природе. Благодаря ему человечество может исследовать свойственные только нам особенности поведения.

Так мы узнали, что для того, чтобы состоялась полноценная коммуникация, не достаточно просто текста, которым она выражена. Если вы не знакомы с человеком по ту сторону монитора, никогда раньше не видели его и не знаете, как он говорит и двигается, при чтении его сообщения в соцсети вероятность, что вы поймёте его неправильно, намного выше. А вот проявление эмпатии и сочувствия, напротив, будет меньше. Не имея перед собой говорящего, мы склонны додумывать за него действия и интонации, чаще всего принимая его агрессивно и готовясь защищаться.

Время передачи информации сократилось, поэтому теперь скорость общения зависит только от того, насколько быстро мы печатаем. Но от этого пострадала рефлексия собственных мыслей и чувств. Если в реальной жизни мы стараемся до последнего сдерживать злость, то при общении в сети этот ограничитель перестаёт работать.

В своей работе «Троллем может стать каждый» учёные из Корнуельского и Стенфордского университетов изучали комментарии на сайте CNN, и в том числе выявили связь между количеством агрессивных постов с графиком изменения настроения человека. На самые «сложные» часы графика приходилось больше агрессивных постов, чем на всё остальное время. Также концентрация агрессии зависит от темы обсуждения.

И, конечно же, в интернете, как и в реальной жизни, действует закон «разбитых окон»: места, сильно пострадавшие от вандализма, в результате подвергаются ещё большим разрушениям, потому что люди перестают ценить это место и уверены в своём праве обращаться с ним так, как пожелают. Больше агрессивных комментариев публикуется там, где такое общение если не поощряется, то как минимум не регулируется. Если в первых 6 комментариях есть хотя бы одно оскорбление, вероятность проявления агрессии в дальнейшей дискуссии увеличивается.

Что делать?

Эксперименты показали, что на ресурсах с жесткой модерацией комментариев количество оскорбительного контента со временем уменьшается. Но даже если регуляцией агрессии занимаются сами пользователи, тролли начинают обходить этот ресурс стороной. Стало быть, бороться с агрессией в интернете нужно абсолютно так же, как мы делаем это в реальной жизни: задир — обходим стороной, слабых — защищаем, вредителей — сдаём в руки полиции (в данном случае — модератору). Важно помнить, что по ту сторону монитора находится такой же человек, со своими заботами и проблемами. И главным отличием сетевого общения от реального будет то, что его ярость направлена не на вас, а на что-то (или кого-то), что вы напомнили ему своим комментарием.

Лучший совет — «не кормите троллей».

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