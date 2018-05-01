С флагом «Мы вологжане» отправились участники мотоагитпробега «Победа» по Вологодской области

Традиционная акция в преддверии дня Победы стартовала сегодня ранним утром в Вологодской Молочно-хозяйственной академии им. Верещагина. Студенты, аспиранты, преподаватели, а также выпускники вуза с 1 по 9 мая объедут несколько населенных пунктов области. На каждой остановке активисты проведут концерты и возложат венки к обелискам.

«Я уже много лет провожаю и встречаю ребят в мотопробег «Победа». Это очень сильное зрелище: столько молодых вологжан, объединенных таким красивым порывом — принести праздник Победы всем жителям области. Этот поступок из тех, что еще долго потом отзывается в сердце», — сказала депутат Законодательного Собрания Вологодской области Марина Денисова

В 8 утра сегодня байкеры отправились в путь. Мотоколонна преодолеет более тысячи км по западным районам Вологодчины. Первая остановка — поселок Кадуй . 2 мая мотоциклисты приедут в село Никольское . Дальше маршрут пройдет через Бабаево , Чагодощенский район, Устюжну, Шексну . Вернутся участники мотопробега «Победа-2018» в Молочное 9 мая. В День Победы они дадут праздничный концерт в родном селе.

Составляют колону в основном студенты, преподаватели и аспиранты академии. Остаются в строю и бывшие студенты ВГМХА им. Верещагина, которые продолжают поддерживать своих друзей на протяжении многих лет.

«В этот раз с колонной отправятся и четыре новичка: двое первокурсников, третьекурсник и аспирант. Опытные участники будут ребятам помогать в дороге», — рассказал командир мотопробега «Победа-2018» Григорий Угрюмов.

На каждой остановке обязательный пункт — возложение венков к памятникам и обелискам. «Пробеговцы» подготовили концертную программу для жителей городов и поселков, а также профорентационные занятия для школьников. Особое внимание — ветеранам. Участники пробега окажут им за время своего визита посильную помощь.

Напомним, традиция объезжать малые города и населенные пункты области с концертами в преддверии дня Победы, началась в 1975 году. За 43 года мотоагитпробег «Победа» провел более 30 выездов по всем районам Вологодской области.