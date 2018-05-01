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Мир, труд, май. Шествие в Нальчике собрало тысячи горожан
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Мир, труд, май. Шествие в Нальчике собрало тысячи горожан 

Мир24 1 час назад
Порядка 25 тысяч человек в Кабардино-Балкарии принимают участие в первомайском параде. Задействовано 18 районов республики, передает корреспондент «МИР 24» Марина Сасикова.
В Нальчике праздничное шествие стартовало от главной площади республики — 400-летия присоединения народов Кабардино-Балкарии к России. В нем принимают участие до десяти тысяч человек. Участники пройдут полтора километра по проспекту Ленина до площади Согласия.
Праздничному настроению вторит и хорошая погода в столице Кабардино-Балкарии, в городе сейчас плюс 22 градуса.
«Я хотел бы сказать одно: после мира — труд. Без труда и мира не будет. Детей всех научить трудиться. Если будем трудиться, никто нас никакими санкциями не возьмет», — говорит председатель городского совета ветеранов Мустафа Абдуллаев.
«Замечательный день, хотя, может, и дождь грянет. Люди проявляют большой энтузиазм, идут с шарами, флагами, транспарантами в едином порыве», — говорит жительница Нальчика Нина Леонтьева.
На время праздничного митинга и шествия в Нальчике ограничили движение транспорта. Проезд автомобилей запрещен по проспекту Ленина и прилегающим улицам. В охране порядка в общественных местах задействовали более 700 полицейских. Им будут помогать казаки и военнослужащие Росгвардии.
Позднее на ипподроме откроют скаковой сезон, а в парке заработают аттракционы.
Всего на территории республики пройдет более 30 праздничных мероприятий. Большинство жителей по традиции отправятся на первомайскую маевку. Праздник не обойдется без шашлыков.
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