Более 90 тыс. человек отметили Первомай в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК , 1 мая. / ТАСС /. Более 90 тысяч человек вышли на шествия, митинги и праздничные концерты, посвященные Дню весны и труда в Кабардино-Балкарии (КБР), сообщила ТАСС председатель объединения организаций профсоюзов региона Фатимат Амшокова.

"По всей Кабардино-Балкарии в Международный день солидарности трудящихся в мероприятиях принимают участие более 90 тыс. человек. Во всех городских округах и районных центрах проходят митинги, собрания, а в столице республики — городе Нальчике — шествие объединило более 10 тыс. человек, это члены профсоюзов, работники предприятий и организаций, учащиеся вузов, сузов", — сказала Амшокова.

"Сегодня мы выступаем с требованиями за достойный труд, за достойные рабочие места. Праздник Первого мая в этом году двойной, потому что профсоюзы, наконец, услышала власть, и с этого дня минимальный размер оплаты труда равен 100% прожиточного минимума трудоспособного населения. Это большая победа, к которой мы шли больше 20 лет. Следующая глобальная задача, которую мы обозначали сегодня в нашей резолюции, — достичь до конца года решения о приравнивании минимального размера оплаты труда потребительскому бюджету, что больше в 2 — 2,5, раза, чем прожиточный минимум", — отметила Амшокова.

Под лозунгом «За достойный труд, за справедливую социальную политику!» колонна проследовала от площади 400-летия добровольного присоединения Кабарды к России до площади Согласия, где участников шествия ждали мастера искусств и юные дарования Кабардино-Балкарии, подготовившие для жителей и гостей республики большой праздничный концерт.

С праздником Первомая жителей республики поздравил глава КБР Юрий Коков

"Эта дата, олицетворяющая богатый исторический путь нашей страны, и сегодня остается символом мира и труда, непреходящих человеческих ценностей. Только мирный, созидательный труд может обеспечить стабильную и благополучную жизнь, осуществление наших планов и намерений по строительству современной, процветающей Кабардино— Балкарии. Уверен, единство и сплоченность, упорство и настойчивость, творческое отношение к делу позволят нашему народу достичь намеченных целей", — отметил он.

Традиционные скачки

Праздник продолжился на ипподроме Нальчика, где в полдень открылся сезон скачек. Как сообщил ТАСС руководитель Нальчикского регионального управления ОАО «Росипподромы» Аслан Афаунов, скачек в праздничный день будет восемь.