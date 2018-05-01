Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Праздником Весны и Труда 

Глава региона Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с 1 Мая, сообщает официальный сайт регионального правительства. Дмитрий Азаров подчеркнул, что Первомай прочно вошел в нашу жизнь как символ социальной справедливости, высочайшей ценности труда, солидарности граждан и права каждого человека на достойную работу. «От всей души благодарю вас за добросовестный труд, ответственность, профессионализм, искреннюю любовь к своему делу и к нашему общему дому — Самарской области! Убежден: объединив усилия, проявив готовность к изменениям, нацеленность на достижение прорывных результатов, мы сможем добиться поставленных целей и сделать Самарский край одним из самых благоустроенных и комфортных в стране. Желаю вам праздничного настроения, мира и добра, успехов в созидательном труде на благо нашей губернии, на благо Отечества!», — говорится в поздравлении.
Фото: сайт правительства Самарской области