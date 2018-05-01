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Полноразмерные 3D-голограммы появятся уже в ближайшем будущем
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Полноразмерные 3D-голограммы появятся уже в ближайшем будущем 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
В Королевском университете Онтарио показали промежуточные результаты работы по созданию системы видеоконференций будущего TeleHuman 2. В ее основе лежит технология создания трехмерных голограмм собеседников — в полный рост и в реальном времени. Разработчики говорят, что для использования их детища не нужна виртуальная или дополненная реальность. TeleHuman 2 использует комплект из видеокамер, способных фиксировать не только яркость отдельных световых потоков, но и их направление. За счет этого создается эффект глубины, который затем можно воспроизвести при помощи набора «интеллектуальных проекторов» на специальном экране-цилиндре. Так получается трехмерная, а не плоская картинка, которая одинаково хорошо видна с разных ракурсов.
На текущем уровне детализация изображения и угол обзора оставляют желать лучшего, хотя сама система коммуникации работает неплохо. Собеседники могут двигаться, общаться, передавать невербальные сигналы, использовать язы тела и т.д. Все то, для чего и задумывалась данная технология — трехмерные голограммы нужны для создания эффекта присутствия человека там, где его нет физически, но есть необходимость в его непосредственном участии.
Область применения новинки: почти все, что касается работы с людьми. Голографический босс может появиться на совещании в другой части света и отчитать подчиненных, артист выступить с виртуальными концертами в десятке домов престарелых одновременно, собака увидит любимую хозяйку и успокоится, перестанет грызть диван со скуки. Технология разрабатывается с 2012-го и для ее доводки потребуется еще несколько лет, но это — наше реальное будущее.
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