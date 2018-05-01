60 тысяч человек приняли участие в первомайской демонстрации в Краснодаре

Как отметил глава региона, этот день одинаково любим всеми поколениями россиян и по праву считается всенародным.

«Кубанцы издавна славились своим трудолюбием. Благодаря этому край находится на подъеме своего развития. Укрепляется экономика, совершенствуется социальная сфера, создаются предпосылки для дальнейшего развития, улучшается качество жизни людей», — заявил губернатор Кубани.

Под флагами и знаменами проследовали представители предприятий и профсоюзов, политических партий и общественных движений, студенты высших и средних специальных учебных заведений.