Ещё
60 тысяч человек приняли участие в первомайской демонстрации в Краснодаре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

60 тысяч человек приняли участие в первомайской демонстрации в Краснодаре 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Колонну возглавил губернатор Вениамин Кондратьев. Вместе с ним по главной улице Краснодара прошли председатель ЗСК Юрий Бурлачко, вице-губернаторы, мэр города Евгений Первышов, народный артист РФ Валерий Баринов.
Как отметил глава региона, этот день одинаково любим всеми поколениями россиян и по праву считается всенародным.
«Кубанцы издавна славились своим трудолюбием. Благодаря этому край находится на подъеме своего развития. Укрепляется экономика, совершенствуется социальная сфера, создаются предпосылки для дальнейшего развития, улучшается качество жизни людей», — заявил губернатор Кубани.
Под флагами и знаменами проследовали представители предприятий и профсоюзов, политических партий и общественных движений, студенты высших и средних специальных учебных заведений.
АиФ — Юг: последние новости
В Адыгее за год выпустили сельхозпродукции на 21,4 млрд рублей «Устали от виртуального». Эксперты о современном смысле майских праздников 27 апреля в Краснодаре запустят 11фонтанов
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку119
«Мы сделали это за русских»43
США испугались Европы в торговой войне29
Аронова и Гришаева сцепились у Малахова27
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной19
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Вертолёт напрокат: морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
00:38
В Бразилии рухнул горящий небоскреб
Происшествия
00:47
США «с уважением» сняли флаг России
Политика Статьи
02:14
Аронова и Гришаева сцепились у Малахова
Шоу-бизнес
00:47
Жители Еревана вновь вышли на улицы
В мире Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение