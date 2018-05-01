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17-летний подросток в Петрозаводске ушел из дома и пропал
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17-летний подросток в Петрозаводске ушел из дома и пропал 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Полиция просит помощи в розыске молодого человека
Полиция Петрозаводска объявил в розыск 17-летнего юношу. Никита Александрович Сапунов 2000 года рождения 27 апреля около 16:00 ушел из дома по Вытегорскому шоссе и до настоящего времени его местонахождение не известно.
Пропавшему на вид 17-18 лет, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет в темно-синюю болоньевую куртку, темно-синие брюки, коричневые ботинки с синими вставками, сообщает МВД Карелии.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: (88142) 73-92-40, 8981-405-41-44 или 02 (с мобильного — 102).
По материалам: ptzgovorit.ru
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