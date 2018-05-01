17-летний подросток в Петрозаводске ушел из дома и пропал

Полиция просит помощи в розыске молодого человека Полиция Петрозаводска объявил в розыск 17-летнего юношу. Никита Александрович Сапунов 2000 года рождения 27 апреля около 16:00 ушел из дома по Вытегорскому шоссе и до настоящего времени его местонахождение не известно. Карелии. Пропавшему на вид 17-18 лет, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет в темно-синюю болоньевую куртку, темно-синие брюки, коричневые ботинки с синими вставками, сообщает МВД Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: (88142) 73-92-40, 8981-405-41-44 или 02 (с мобильного — 102). По материалам: ptzgovorit.ru