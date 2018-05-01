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В оренбургских степях распустились первоцветы
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В оренбургских степях распустились первоцветы
АиФ-Оренбург
1 час назад
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Фото:
АиФ-Оренбург
Длинные первомайские выходные стали для оренбуржцев поводок для выездов на природу. Жители региона с удовольствием делятся фотографиями своих загородных поездок.
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