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В оренбургских степях распустились первоцветы
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В оренбургских степях распустились первоцветы 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Длинные первомайские выходные стали для оренбуржцев поводок для выездов на природу. Жители региона с удовольствием делятся фотографиями своих загородных поездок.
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