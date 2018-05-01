В Финляндии отметили Первомай народными гуляньями

ХЕЛЬСИНКИ , 1 мая — РИА Новости Финляндия отмечает ежегодный праздник Ваппу, который соединяет народные традиции встречи поздней весны с традициями проявления солидарности работников и студентов.

Первое мая является официальным выходным днём в стране.

Торжества традиционно начались накануне, 30 апреля, с праздника студентов. В канун Первомая толпы людей заполнили центры финских городов. Многие совершеннолетние жители страны, закончившие профессиональные учебные заведения, имеют специальный символ выпускника — фуражку лицеиста. Именно фуражка становится главным символом в канун Первомая, когда этот аксессуар надевают на знаковые памятники и монументы по всей стране. На церемонию водружения фуражки на памятник приходят посмотреть десятки тысяч людей, а государственное телевидение ведет прямую трансляцию.

"В Хельсинки на Торговой площади находилось более 60 тысяч человек, пришедших понаблюдать за праздничной церемонией водружения фуражки на голову (памятника) Хавис Аманды. Студенческую фуражку надевают на памятники и в других городах. Например, в Турку свою фуражку получила скульптура Лильи. А вот в Савонлинна студенты украшают головным убором статую барана, расположенную у стен крепости", — сообщает государственный телеканал YLE.

Ваппу представляет собой народные гулянья. Жители Финляндии выбираются в парки и скверы, где устраивают пикники. Обязательными атрибутами праздника являются пончики, лимонад и воздушные шары, цены на которые колеблются от пары евро до нескольких десятков евро за штуку.

Президент страны Саули Ниинистё и его супруга Йенни Хаукио также присоединятся к торжествам, в районе полудня они поприветствуют студентов и всех празднующих у Президентского дворца в центре Хельсинки.