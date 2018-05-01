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«Она была любимицей деревни»: в Челябинской области браконьер застрелил косулю на глазах у жителей
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«Она была любимицей деревни»: в Челябинской области браконьер застрелил косулю на глазах у жителей 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
В деревне Калиновка Чебаркульского района на глазах у жителей мужчина застрелил косулю — любимицу местных жителей. По словам очевидцев, стрелявший и его друг были пьяны. Полиция начала проверку.
Испуганную и голодную косулю нашли в июне 2016 года возле разделанной матери. Неравнодушные жители Калиновки принесли её домой. Малышку кормили сначала из шприца, затем — из детской бутылочки. Алина — такое имя дали ей дети — стала жить в одном из приусадебных хозяйств и стала всеобщей любимицей.
Косуля стала всеобщей любимицей
— Ручной она так и не стала, но людей уже не боялась, — рассказала местная жительница Людмила.
С наступлением весны косулю начали выводить в поле.
— Вчера около часа дня я была в огороде и вдруг услышала, как муж кричит: «Не стреляй!» К косуле подъехала машина, в которой находились двое пьяных мужчин и женщина с ребёнком. Один из них, не выходя из машины, выстрелил из ружья по косуле с 20 метров, затем они уехали, — рассказала Людмила.
Друг стрелявшего знал, что животное живёт в деревне уже два года
Жители позвонили в полицию и егерям. Машину задержали сотрудники ДПС и заставили вернуться на место, где застрелили животное.
— У одного из мужчин в Калиновке живут родители, и он знал, что это за косуля. Второй, стрелявший, — его друг. Когда они вышли из машины, продолжали пить пиво и хамить нам. Я пыталась что-то сказать, стрелявший ударил меня — 65-летнюю пенсионерку, — добавила Людмила.
В пресс-службе ГУ МВД области сообщили, что заявление от жителей Калиновки принято.
— ЧП произошло в 200 метрах от деревни. Сейчас проводится проверка. В том числе предстоит уточнить, принадлежала ли кому-то косуля или она была дикая, — прокомментировали в полиции.
Тем временем егеря частных охотхозяйств в Челябинской области бьют тревогу. Из-за отсутствия необходимых полномочий они оказались бесправными перед браконьерами, отстреливающими в лесах животных. Решить проблему в Минэкологии региона обещают четвертый год. Из-за правовых коллизий нарушители, которых егеря ловят и доставляют в полицию, якобы продолжают и дальше охотиться в лесах. А добиться сурового наказания удается лишь для одного браконьера из десяти.
10 февраля в Карталинском районе убили инспектора Госохотнадзора Александра Минина. Группа браконьеров подстрелила двух косуль, за что им грозил штраф 400 тысяч рублей. Минин, настигнув нарушителей, достал удостоверение и включил видеокамеру. В ответ один из охотников выстрелил ему в грудь с метрового расстояния. Инспектора представят к госнаграде — ордену Мужества — посмертно. 47-летнему фигуранту дела Михаилу Поддубному предъявили обвинение в убийстве человека на службе (пункт «б» части 2 статьи 105 УК). Подследственному грозит от 8 до 20 лет заключения либо пожизненный срок.
В Челябинской области задержали браконьеров с двумя тушами косуль. По словам жителей Аргаяшского района, группу возглавлял местный егерь.
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