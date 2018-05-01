Нетрезвые «охотники» застрелили ручную косулю в Челябинской области

В полиции начали проверку данного факта, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Ранее маленькую косулю, чью мать убили браконьеры, нашла и выходила семья Федоровых. Вскоре косуля стала всеобщей любимицей, взрослые и дети регулярно приходили ее покормить.

«Вчера муж выпустил ее пастись рядом с домом. Она была на привязи. В это время два мужика проехали на машине и выстрелили. Косуля не убежала, потому что не боится людей. Мы сбежались на выстрелы». — рассказала Людмила Федорова

Жители позвонили в полицию и егерям. Машину, из которой стреляли, задержали сотрудники ДПС и заставили вернуться в Калиновку . Мужчины в машине находились в нетрезвом состоянии.

«Инцидент произошел в 200 метрах от деревни Калиновка. Акт зарегистрирован, сейчас полицейские проводят проверку. Уточняют, была ли косуля домашняя или дикая. В зависимости от этого будет принято решение». — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.