Ещё
Нетрезвые «охотники» застрелили ручную косулю в Челябинской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нетрезвые «охотники» застрелили ручную косулю в Челябинской области 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В полиции начали проверку данного факта, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Ранее маленькую косулю, чью мать убили браконьеры, нашла и выходила семья Федоровых. Вскоре косуля стала всеобщей любимицей, взрослые и дети регулярно приходили ее покормить.
«Вчера муж выпустил ее пастись рядом с домом. Она была на привязи. В это время два мужика проехали на машине и выстрелили. Косуля не убежала, потому что не боится людей. Мы сбежались на выстрелы». — рассказала Людмила Федорова.
Жители позвонили в полицию и егерям. Машину, из которой стреляли, задержали сотрудники ДПС и заставили вернуться в Калиновку. Мужчины в машине находились в нетрезвом состоянии.
«Инцидент произошел в 200 метрах от деревни Калиновка. Акт зарегистрирован, сейчас полицейские проводят проверку. Уточняют, была ли косуля домашняя или дикая. В зависимости от этого будет принято решение». — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
АиФ: последние новости
Требования об индексации зарплат звучали 1 мая на митинге в Челябинске Участники торжественных приемов у губернатора получат по 2 тыс. рублей Расписание пригородных поездов изменится в праздники на Южном Урале
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казаки заблокировали Сахаровский центр487
Масштабная диверсия Киева в Донбассе провалилась218
Будущий премьер Армении высказался о России454
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили107
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку187
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
00:38
В Бразилии рухнул горящий небоскреб
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение