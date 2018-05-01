«Ни капли крови». Биоматериалы россиян защитил Кабмин

Биологический материал, полученный при проведении клинических исследований, теперь можно будет вывезти за пределы России только на основании заключения Минздрава . Соответствующие правила утверждены в постановлении Кабмина, опубликованном на минувшей неделе.

Осенью 2017 года стало известно, что минобороны США проводит исследования биологических материалов, собранных на территории РФ. Тогда стало очевидно, что вопрос биологической безопасности в России давно назрел. Как заявил в эфире НСН член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов , причиной изданного Кабмином постановления стал не только скандал с американцами.

«Мы всегда исходим из конспирологических теорий, когда наша моча — самая лучшая моча в мире. И не дай Бог, чтобы наша «ценность» утекла в США. Риски, безусловно, бывают, но мы пока еще ни один из них не доказали. Мы подходили к неким теневым сторонам вывоза биологического материала с позиции конспирологии и умозрительных заключений, предполагали, что они, может быть, разрабатывают против нас какое-то биологическое оружие. Но надо иметь в виду, что огромное количество людей сегодня лечатся за границей и доступ к их биоматериалу ничем не ограничен. Наверное, за то время, что мы взаимодействуем с Западом в сфере здравоохранения, в зарубежных клиниках накопился какой-то объем наших биоматериалов. Если действительно речь идет о разработке какого-то биологического оружия, то образцы нашей ДНК у них уже есть», — заявил собеседник агентства.

По словам Михайлова, отправка за границу биологического материала всегда связана со множеством нюансов, которые, порой, ставили человека в очень сложное положение даже в тех случаях, когда не было корысти или скрытого смысла.

«Без соответствующего постановления многие случаи либо решались по прецеденту, либо не решались вообще. А если речь идет о жизни человека, то это очень дорогого стоит. Надо было выпустить документ, чтобы исключить неоправданные ограничения с одной стороны и злоупотребления с другой», — заключил ветеран ФСБ.