В Сарапуле разливали «незамерзайку» с превышенным в 704 раза содержанием метанола

Сарапул. Удмуртия . В Сарапуле производили стеклоомывающую жидкость с превышенным в 704 раза содержанием метанола. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии.

В январе в управление поступила жалоба от потребителя на некачественную «незамерзайку» NO FROST «CristalLuxe», изготавливаемую ООО «ТПК „Велес+“.

В ходе административного расследования сотрудники выявили наршуения санитарного законодательства. Информация на бутылях не соответствовала фактическому содержанию. Так, на этикетке было написано, что в жидкости не содержится метанол, однако, как оказалось, он был выше нормы более чем в 700 раз.

Кроме того продукция реализовывалась без свидетельства о госрегистрации.

Специалисты управления составили 4 протокола об административном правонарушении и вынесли 2 постановления. Сумма штрафа составила 100 тыс. рублей, назначено наказание в виде предупреждения.

Позднее материалы расследования были направлены в Сарапульский городской суд. 6 апреля ООО „ТПК „Велес+“ назначен штраф в размере 20 тыс.рублей.

23 апреля Арбитражным судом Удмуртской Республики было вынесено решение о привлечении ООО „ТПК „Велес+“ к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП России (“Нарушение изготовителем требований технических регламентов“) и назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей с конфискацией незамерзающей стеклоомывающей жидкости „NOFROST CristalLuxe в количестве 498 штук по 5 л.

Решения судов в настоящее время в законную силу не вступили.