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Самогонные аппараты придется регистрировать
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Самогонные аппараты придется регистрировать 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В список оборудования, которое подлежит обязательной регистрации, входят перегонные установки, аппараты, установки и колонны для очистки и ректификации этилового спирта, а также комплектные установки для производства этилового спирта.
Такая норма носит подчеркнуто технический момент, уверен директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз, добавляя, что в результате ее введения производство этилового спирта будет более серьезно контролироваться с точки зрения учета.
"Понятно, что установки для домашнего самогоноварения под обязательство государственной регистрации не попадают, попадают только указанные установки достаточно большой мощности. На рынок такая норма никакого серьезного влияния не окажет", — уверен эксперт.
Предприниматели, на которых распространяются новые требования, обязаны подать заявление в Росалкогольрегулирование. Срок принятия решения о регистрации не может превышать 60 рабочих дней.
Владение незарегистрированным аппаратом для производства этилового спирта такой мощности обойдется штрафом в размере от 3 до 5 тысяч рублей, а сам аппарат будет конфискован. Если же «самогонщика» поймают на продаже такой продукции, то заплатить придется уже в 10 раз больше — от 30 до 50 тысяч рублей. Естественно, с конфискацией товара.
Полностью о законах, которые вступают в силу в мае, читайте в номере "Российской газеты" 3 мая 2018 года
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