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Каким видели труд рабочих фотографы прошлого
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Каким видели труд рабочих фотографы прошлого 

RT на русском 1 час назад
День труда 1 мая отмечают около 140 стран. Праздник зародился в середине XIX века в ходе борьбы рабочих западных стран за лучшие условия жизни. Изначально их требованием было установление 8-часового рабочего дня. В частности, с этим лозунгом на митинг вышли демонстранты в Чикаго в 1886 году. Тогда акция, в которой участвовали порядка 40 тыс. человек, завершилась трагедией: четверо протестующих были казнены. I Парижский конгресс II Интернационала в июле 1889 года принял решение увековечить память о погибших, учредив День международной солидарности трудящихся.
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