День Весны и Труда. Кем мечтали стать и кем стали россияне? 

Business FM решила провести опрос россиян, кто кем хотел работать, какое получил образование и что оказалось в реальности. Вот что рассказал музыкальный редактор радиостанции «Шоколад» Денис Мжельский:
— По настоянию родителей я закончил Школу милиции, даже получил звание лейтенанта, но так и не пошел работать. В 11 классе, еще до Школы милиции, я пошел работать ведущим на радио и диджеем по ночным клубам. Это мне понравилось, и это стало всей моей жизнью.
— Не жалеешь?
— Нет, и даже нет сокрушения, что я по наставлению родителей закончил Школу милиции. Это как школа жизни — все пригодилось. Знания юридические, они даже помогают в повседневной жизни, даже сейчас.
О своих детских мечтах Business FM рассказала домработница из Молдавии Анжела:
— В детстве было много мечтаний. Хотела фигуристкой стать, рисовала хорошо, но, правда, это мама заставляла, чтобы я художником пошла. Я поступала.
— Какое образование в итоге получили?
— Получила высшее экономическое образование в итоге. В художественное поступала — не поступила, немножечко там не хватило, а экономическое — поступила.
— Сейчас, кем работаете?
— Сейчас работаю домработницей.
— Жалеете, что не стали фигуристкой?
— Ну как жалею? У нас, во-первых, не было там, где мы жили, катка, вообще никаких условий. Гимнасткой поступать, я ходила, чтобы приняли, но уже поздно. Мне было 11 лет, они сказали, нужно вообще с детства приходить.
— Сейчас довольны?
— Нет, конечно. Я не этого хотела, но просто жизнь так сложилась. Приехала в Москву, хотела работать по специальности. Дома работала тоже по специальности, а здесь сказали, что не гражданин России, а это бухгалтером — материально ответственное лицо, поэтому нельзя. Работала продавцом в магазине: куда брали, туда и шла.
А вот о чем мечтал основатель компании «Дымов» Вадим Дымов:
Вадим Дымов основатель компании «Дымов» «Известный факт, что я хотел быть и военным. Правда, были небольшие сомнения, и был уклон на какие-то технические науки. Я думал было стать архитектором, но, поскольку я родился во Владивостоке, а мост построили только сейчас, моя мама сориентировала меня быстро и сказала, что, слушай, ты же не будешь проектировать канализации там, или связь, или лестницы в пятиэтажках, десятиэтажках. Может быть, все-таки отслужить? Да и вообще, сказала моя мама, лучшая профессия для мужчины — это защищать свою родину. Так вот она фактически предопределила мое дальнейшее шестилетнее развитие. Я закончил суворовское училище, поступил в Высшее военное училище, но вот дальше, к сожалению, уже не пошло, поскольку началась перестройка, я учился на Украине, как раз в Донецке, и развал армии. Я вернулся, поступил в Дальневосточный государственный университет и закончил факультет правоведения, юрист. Я работал в суде и думал, что вот, может быть, из меня получится юрист, адвокат или работник суда, или, может быть, прокурор, или кто-то еще, но тоже не судьба. Я почувствовал, что не готов на этой ниве ни судить людей, ни защищать своеобразных людей, совершивших определенные поступки. Не по мне это было. Тут мне повезло — я встретил своего партнера Александра, который, собственно говоря, и помог мне изменить жизнь».