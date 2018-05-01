День Весны и Труда. Кем мечтали стать и кем стали россияне?

Business FM решила провести опрос россиян, кто кем хотел работать, какое получил образование и что оказалось в реальности. Вот что рассказал музыкальный редактор радиостанции «Шоколад» Денис Мжельский:

— По настоянию родителей я закончил Школу милиции, даже получил звание лейтенанта, но так и не пошел работать. В 11 классе, еще до Школы милиции, я пошел работать ведущим на радио и диджеем по ночным клубам. Это мне понравилось, и это стало всей моей жизнью.

— Не жалеешь?

— Нет, и даже нет сокрушения, что я по наставлению родителей закончил Школу милиции. Это как школа жизни — все пригодилось. Знания юридические, они даже помогают в повседневной жизни, даже сейчас.

О своих детских мечтах Business FM рассказала домработница из Молдавии Анжела:

— В детстве было много мечтаний. Хотела фигуристкой стать, рисовала хорошо, но, правда, это мама заставляла, чтобы я художником пошла. Я поступала.

— Какое образование в итоге получили?

— Получила высшее экономическое образование в итоге. В художественное поступала — не поступила, немножечко там не хватило, а экономическое — поступила.

— Сейчас, кем работаете?

— Сейчас работаю домработницей.

— Жалеете, что не стали фигуристкой?

— Ну как жалею? У нас, во-первых, не было там, где мы жили, катка, вообще никаких условий. Гимнасткой поступать, я ходила, чтобы приняли, но уже поздно. Мне было 11 лет, они сказали, нужно вообще с детства приходить.

— Сейчас довольны?

— Нет, конечно. Я не этого хотела, но просто жизнь так сложилась. Приехала в Москву , хотела работать по специальности. Дома работала тоже по специальности, а здесь сказали, что не гражданин России , а это бухгалтером — материально ответственное лицо, поэтому нельзя. Работала продавцом в магазине: куда брали, туда и шла. ​

А вот о чем мечтал основатель компании «Дымов» Вадим Дымов