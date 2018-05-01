Первомайское шествие профсоюзов стартовало в столице

Шествие Московской федерации профсоюзов стартовало во вторник, 1 мая.

Акция началась в 10:00 на Васильевском спуске и после разделится на две колонны, которые пойдут на Манежную площадь и Никольскую улицу.

Ожидается, что в демонстрации примут участие до 120 тысяч человек.

Во главе колонны находятся главы столичных профсоюзов, а так же Сергей Собянин

Первомайская демонстрация пройдет под лозунгами в поддержку трудоустройства выпускников учебных заведений и за реализацию послания президента Федеральному собранию.

Всего на 1 мая власти согласовали семь акций, они пройдут в разных районах города. В 12:00 от Калужской площади начнется шествие КПРФ . Колонна проследует по Большой Якиманке. Митинг состоится на Театральном проезде у памятника Карлу Марксу . В нем могут принять участие до пяти тысяч участников.

Также москвичей ждет насыщенная культурная программа 1 мая. В Парке Горького состоится танцевальный парад в стиле фильма «Ла Ла Лэнд». В Музеоне заработают мастер-классы по актерскому мастерству, а в Воронцовском парке с 13:00 начнется фестиваль искусств.