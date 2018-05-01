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Первомайское шествие профсоюзов стартовало в столице
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Первомайское шествие профсоюзов стартовало в столице 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Шествие Московской федерации профсоюзов стартовало во вторник, 1 мая.
Акция началась в 10:00 на Васильевском спуске и после разделится на две колонны, которые пойдут на Манежную площадь и Никольскую улицу.
Ожидается, что в демонстрации примут участие до 120 тысяч человек.
Во главе колонны находятся главы столичных профсоюзов, а так же Сергей Собянин.
Первомайская демонстрация пройдет под лозунгами в поддержку трудоустройства выпускников учебных заведений и за реализацию послания президента Федеральному собранию.
Всего на 1 мая власти согласовали семь акций, они пройдут в разных районах города. В 12:00 от Калужской площади начнется шествие КПРФ. Колонна проследует по Большой Якиманке. Митинг состоится на Театральном проезде у памятника Карлу Марксу. В нем могут принять участие до пяти тысяч участников.
Демонстрацию организуют также партии ЛДПР, "Справедливая Россия", «Другая Россия» и объединение «Левые».
Также москвичей ждет насыщенная культурная программа 1 мая. В Парке Горького состоится танцевальный парад в стиле фильма «Ла Ла Лэнд». В Музеоне заработают мастер-классы по актерскому мастерству, а в Воронцовском парке с 13:00 начнется фестиваль искусств.
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