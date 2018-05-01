Ещё
Виталий Веркеенко: «Все мы неплохо потрудились, чтобы наш город стал еще красивее, чище, уютнее и гостеприимнее»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку

Виталий Веркеенко: «Все мы неплохо потрудились, чтобы наш город стал еще красивее, чище, уютнее и гостеприимнее» 

Prim.News 2 часа назад
Он поздравил горожан с Первомаем.
Глава города Владивостока Виталий Веркеенко поздравил его жителей и гостей с Праздником Весны и Труда. Текст поздравления опубликован на сайте городской администрации.
— От всей души поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Первомай — один из любимых весенних праздников, день единения, дружбы и взаимовыручки, которую ежегодно демонстрируют трудовые коллективы, шагая в праздничных колоннах по нарядному Владивостоку.
Все мы неплохо потрудились, чтобы наш город стал еще красивее, чище, уютнее и гостеприимнее. В канун Первомая жители Владивостока дружно вышли на общегородской субботник, и его результат показал эффективность совместной работы и все большую вовлеченность в жизнь города. И это не может не радовать. Нас объединяют большие достижения и новые планы, любовь к родному городу и стремление сделать его лучше. Вместе.
Этот праздник напоминает нам о том, как важно уважать труд окружающих. Давайте вместе будем ценить и поддерживать чистоту и порядок в городе, чтобы он стал домом, в который не стыдно пригласить гостей. А Первомай вдохновит нас на новые добрые дела на благо Владивостока и каждого его жителя.
В этот праздник желаю вам выполнять свою работу так, чтобы можно было гордиться, и с упорством стремиться к новым вершинам. Побольше инициатив и ярких идей, которые будут непременно воплощены в жизнь! Крепкого здоровья, счастья, удачи и успехов во всех делах. Пусть Первомай заряжает вас бодростью, оптимизмом и энергией. С праздником!
Prim.News: последние новости
В одном из посёлков Приморья первомайский митинг провели в дыму от природных пожаров Территорию у бывшего Пушкинского сквера приняли в муниципальную собственность Владивостока Приморские депутаты поддержали проект федерального закона о новых преференциях для резидентов СПВ и ТОРов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США испугались столкновений с войсками РФ392
Гейтс отказал Трампу10
Аронова и Гришаева сцепились у Малахова18
США «с уважением» сняли флаг России106
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку22
Видео
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:47
США «с уважением» сняли флаг России
Политика Статьи
00:47
Жители Еревана вновь вышли на улицы
В мире Кавказ
00:47
Скандальный блогер задумался о конце карьеры
Общество
01:19
В Крыму экстренно приземлился самолет
Происшествия
03:42
В Москве началось первомайское шествие
Новости Москвы Общество
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали новую операцию Киева
В мире
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение