Виталий Веркеенко: «Все мы неплохо потрудились, чтобы наш город стал еще красивее, чище, уютнее и гостеприимнее»

Он поздравил горожан с Первомаем.

Глава города Владивостока Виталий Веркеенко поздравил его жителей и гостей с Праздником Весны и Труда. Текст поздравления опубликован на сайте городской администрации.

— От всей души поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

Первомай — один из любимых весенних праздников, день единения, дружбы и взаимовыручки, которую ежегодно демонстрируют трудовые коллективы, шагая в праздничных колоннах по нарядному Владивостоку.

Все мы неплохо потрудились, чтобы наш город стал еще красивее, чище, уютнее и гостеприимнее. В канун Первомая жители Владивостока дружно вышли на общегородской субботник, и его результат показал эффективность совместной работы и все большую вовлеченность в жизнь города. И это не может не радовать. Нас объединяют большие достижения и новые планы, любовь к родному городу и стремление сделать его лучше. Вместе.

Этот праздник напоминает нам о том, как важно уважать труд окружающих. Давайте вместе будем ценить и поддерживать чистоту и порядок в городе, чтобы он стал домом, в который не стыдно пригласить гостей. А Первомай вдохновит нас на новые добрые дела на благо Владивостока и каждого его жителя.

В этот праздник желаю вам выполнять свою работу так, чтобы можно было гордиться, и с упорством стремиться к новым вершинам. Побольше инициатив и ярких идей, которые будут непременно воплощены в жизнь! Крепкого здоровья, счастья, удачи и успехов во всех делах. Пусть Первомай заряжает вас бодростью, оптимизмом и энергией. С праздником!