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Сергей Аксенов и Владимир Константинов возглавили Первомайксую колонну
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Сергей Аксенов и Владимир Константинов возглавили Первомайксую колонну 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов возглавили шествие Первомайской демонстрации в Симферополе. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.
"Те, кто жил в Советском союзе помнят, как это было: радостный день, маевка. Мы стараемся сохранить традиции, ведь каждый из нас имеет отношение к трудящимся, каждый на своем месте выполняет задачи для государства", — сказал Сергей Аксенов, уточнив, что более 109 тысяч крымчан сейчас получают меры соцподдержки.
Спикер Госсовета подчеркнул, что нужно повышать рейтинг рабочих профессий.
"Праздник очень важный: человек труда — это человек будущего. Если мы сделаем так, что строитель, маляр, повар будут гордиться своей работой, то будут решены многие вопросы. Ведь сейчас в общественном сознании человека труда не видно, а мы пользуемся тем, что он производит. Его нет на передовицах газет, и это нужно менять", — сказал Владимир Константинов.
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