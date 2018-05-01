Сергей Аксенов и Владимир Константинов возглавили Первомайксую колонну

"Те, кто жил в Советском союзе помнят, как это было: радостный день, маевка. Мы стараемся сохранить традиции, ведь каждый из нас имеет отношение к трудящимся, каждый на своем месте выполняет задачи для государства", — сказал Сергей Аксенов, уточнив, что более 109 тысяч крымчан сейчас получают меры соцподдержки.

Спикер Госсовета подчеркнул, что нужно повышать рейтинг рабочих профессий.

"Праздник очень важный: человек труда — это человек будущего. Если мы сделаем так, что строитель, маляр, повар будут гордиться своей работой, то будут решены многие вопросы. Ведь сейчас в общественном сознании человека труда не видно, а мы пользуемся тем, что он производит. Его нет на передовицах газет, и это нужно менять", — сказал Владимир Константинов.