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Пенсионерка под Саратовом повисла на простынях
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Пенсионерка под Саратовом повисла на простынях 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Пожилая женщина пыталась спуститься из квартиры крайне опасным для себя способом.
Инцидент произошел 30 апреля в Вольске Саратовской области. Как рассказали интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы происшествия, соседи заметили, как старушка пытается «выйти» из квартиры весьма нетрадиционно: через балкон.
Приехавшие на помощь спасатели не смогли уговорить старушку от совершения опасного маневра. Тогда специалисты экстренной службы вытолкнули повисшую на импровизированной веревке женщину на балкон третьего этажа.
Но и тут отважная, но находившаяся явно не в себе вольчанка не сдалась: она пыталась оказать сопротивление бригаде спасателей. Во время импровизированной схватки даже была выбита соседская стеклянная дверь. В итоге старушку угомонили и оказали ей первую медицинскую помощь.
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