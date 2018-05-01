Пенсионерка под Саратовом повисла на простынях

Пожилая женщина пыталась спуститься из квартиры крайне опасным для себя способом.

Инцидент произошел 30 апреля в Вольске Саратовской области . Как рассказали интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы происшествия, соседи заметили, как старушка пытается «выйти» из квартиры весьма нетрадиционно: через балкон.

Приехавшие на помощь спасатели не смогли уговорить старушку от совершения опасного маневра. Тогда специалисты экстренной службы вытолкнули повисшую на импровизированной веревке женщину на балкон третьего этажа.

Но и тут отважная, но находившаяся явно не в себе вольчанка не сдалась: она пыталась оказать сопротивление бригаде спасателей. Во время импровизированной схватки даже была выбита соседская стеклянная дверь. В итоге старушку угомонили и оказали ей первую медицинскую помощь.