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Ремонт моста в Кораблинском районе обойдется почти в 32 млн рублей
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Ремонт моста в Кораблинском районе обойдется почти в 32 млн рублей 

АиФ Рязань 2 часа назад
Фото: АиФ Рязань
На портале госзакупок объявлен аукцион на право заключения контракта, на выполнение подрядных работ по ремонту железобетонного моста через реку Ранова в Кораблинском районе: от автодороги «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов» до поселка Ибердский.
Согласно аукционной документации, работы должны начаться после заключения контракта и закончиться не позднее 29 октября 2018 года.
В течение работ и по их окончании подрядная организация должна вывезти отходы на полигон ТБО в деревню Муратовка Кораблинского района и утилизировать.
Стоимость ремонта моста обойдется областному бюджету в 31 896 510 рублей.
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