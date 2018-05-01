Ремонт моста в Кораблинском районе обойдется почти в 32 млн рублей

На портале госзакупок объявлен аукцион на право заключения контракта, на выполнение подрядных работ по ремонту железобетонного моста через реку Ранова в Кораблинском районе: от автодороги « Рязань Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов» до поселка Ибердский.

Согласно аукционной документации, работы должны начаться после заключения контракта и закончиться не позднее 29 октября 2018 года.

В течение работ и по их окончании подрядная организация должна вывезти отходы на полигон ТБО в деревню Муратовка Кораблинского района и утилизировать.

Стоимость ремонта моста обойдется областному бюджету в 31 896 510 рублей.