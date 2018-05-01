Гостям парка «Фили» предложат сыграть в советские дворовые игры в Праздник весны и труда

Об этом сообщили в пресс-службе парка.

«Московский парк «Фили» приглашает всех горожан и гостей столицы окунуться на Первомай в атмосферу чарующего ретро. Гостей будут ждать красочные декорации с ретро-мотивами и гармоничные мелодии 1930-60 гг., позволяющие испытать всевозможные оттенки чувств и волнения, от которых трепетали молодые влюбленные сердца той легендарной эпохи. Состоится концерт, в котором выступят музыкально-танцевальные коллективы с ретро-программами, веселая анимационная программа позволит всем желающим вспомнить дворовые игры тех лет, а участники увлекательных ретро-мастер-классов окунутся в творческую атмосферу кружков «Умелые руки», — говорится в сообщении.