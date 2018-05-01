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Более 3,4 млн человек приняли участие в первомайских мероприятиях в России
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Более 3,4 млн человек приняли участие в первомайских мероприятиях в России 

ТАСС 48 минут назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Более 3,4 млн человек приняли участие в первомайских праздничных мероприятиях в России. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"1 мая в более чем 2100 городах и населенных пунктах России состоялось свыше 3300 массовых мероприятий, в которых приняли участие более 3,4 млн человек. При проведении праздничных демонстраций и шествий существенных нарушений общественного порядка не зарегистрировано", — сказала Волк.
По ее словам, для обеспечения правопорядка были задействованы свыше 47 тыс. сотрудников органов внутренних дел.
"В охране общественного порядка также были задействованы военнослужащие Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, работники частных охранных организаций, представители добровольных народных дружин и общественных формирований, казачества. Российские полицейские продолжают обеспечивать общественный порядок и безопасность на концертах и народных гуляньях", — сказала она.
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