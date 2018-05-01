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89-летнию старушку нашли живой под Курском
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89-летнию старушку нашли живой под Курском 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Информация о том, что престарелая жительница Щигровского района пропала без вести появилась в соцсетях накануне, 30 апреля.
Первыми об этом объявили на свой официальной странице предстовители поискового отряда «Лиза Алерт». По информации волонтеров, пожилая курянка, которая передвигается с костылем и может нуждаться в медицинской помощи, ушла из своего дома в неизвестном направлении. Местонахождение пенсионерки было неизвестно.
Поиски началась утром 1 мая и почти сразу же увенчались успехом. Спустя несколько часов после начала поисковой операции, представители «Лиза Алерт» опубликовали обновленную информацию о том, что пенсионерка «найдена и жива».
Напомним, что поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» —некоммерческое общественное объединение, состоящая из добровольцев и занимающаяся поиском пропавших без вести людей. Объединение построено на основе доброй воли, взаимовыручки, бескорыстия. «Лиза Алерт» не принимает денежную помощь, не имеет расчётных счетов и виртуальных кошельков. Желающие могут помочь распространением и/или сбором информации, оказать содействие в обеспечении или передать в дар отряду необходимое для проведения поисковых работ оборудование, а также продукты для организации питания поисковиков во время проведения поисковых работ. Приоритет отдаётся поиску детей и стариков, а также людей, заблудившихся в природной среде.
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