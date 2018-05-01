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США может отменить более жесткие требования к выбросам
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США может отменить более жесткие требования к выбросам 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: Auto.Today
Соединенные Штаты планируют отказаться от рекомендаций по новым требованиям к вредным выбросам в окружающую среду и топливной экономичности, однако Калифорния не желает этого делать.
В настоящее время правительство Калифорнии поддерживает применение более строгих норм выбросов и продолжает диктовать правила для автопроизводителей по всей территории США. Правда это может скоро измениться, поскольку NHTSA выдвигает новые предложения, которые позволят затормозить повышение стандартов выбросов в период с 2020 по 2026 год и заставить Калифорнию соблюдать более «слабые» стандарты. Пока не указывается, как именно все будет происходить и NHTSA отказывется от комментариев.
Если указанное предложение получит ход, это может привести к более широкому судебному разбирательству. При этом маловероятно, что Золотой штат допустит потерю собственных полномочий. Это, в свою очередь, может привести к затяжной судебной битве, которая спровоцирует производителей выпускать различные версии автомобилей для разных государств. Компании, занимающиеся выпуском транспортных средств, настаивают на едином стандарте, но похоже, этого может не произойти.
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