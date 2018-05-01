Орловец наказал бизнес-леди за слезы, вызванные незамерзайкой

Арбитражный суд Орловской области решил привлечь к административной ответственности предпринимателя Лолиту Перькову. Бизнес-леди оштрафовали на 30 тысяч рублей. Конфискованы 93 бутылки стеклоомывающей жидкости, ставшие причиной обращения в суд.

Основанием для начала расследования послужило обращение орловца. Он приобрел незамерзайку в магазине «Садовый центр» в Орле на улице Городской. При заливе ее в бочок омывателя пары жидкости вызвали у покупателя сильное раздражение слизистой оболочки глаз, поэтому он вынужден был срочно их и контактные линзы. Кроме того, пары стеклоомывающей жидкости вызвали у мужчины кашель. Экспертиза показала, что жидкость с содержанием метанола 28% (при гигиеническом нормативе не более 0,05%).

Предприниматель требование управления Роспотребнадзора о назначении штрафа и конфискации товара не признала, так как жидкость приобретена ею с сертификатом соответствия и документами, подтверждающими соответствие требованиям безопасности.

Суд указал, что продавец обязан проводить проверку качества (осмотр, испытание, анализ, экспертизу) предлагаемого для продажи товара. Наличие документации и проверка фактического качества и безопасности не тождественны. Допущенное ИП Пеньковой правонарушение, в результате не соблюдения требований технических регламентов, влечет угрозу жизни и здоровью граждан, указано в решении.

Отметим, стеклоомывающая низкозамерзающая жидкость торговой марки «Winter Formula реализуется московской ООО „Интегра“, само производство действует в Рязани