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Банки.ру поздравляет посетителей портала с 1 Мая!
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Банки.ру поздравляет посетителей портала с 1 Мая! 

Банки.ру 2 часа назад
Банки.ру поздравляет посетителей портала с Праздником Весны и Труда!
Желаем хорошего настроения, финансового благополучия, оптимизма в любой макроэкономической ситуации, удачи и успеха во всех начинаниях!
Крепкого здоровья, крепкого рубля и крепких нервов!
Пусть работа всегда приносит удовольствие, возможности для самореализации и стабильный доход, погода в праздники порадует настоящим весенним теплом, а длинные выходные помогут восстановить силы для новых свершений!
И пусть в этот день весна будет не только в календаре, но и в душе!
Коллектив Банки.ру
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