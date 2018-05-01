Банки.ру поздравляет посетителей портала с 1 Мая!

Банки.ру поздравляет посетителей портала с Праздником Весны и Труда!

Желаем хорошего настроения, финансового благополучия, оптимизма в любой макроэкономической ситуации, удачи и успеха во всех начинаниях!

Крепкого здоровья, крепкого рубля и крепких нервов!

Пусть работа всегда приносит удовольствие, возможности для самореализации и стабильный доход, погода в праздники порадует настоящим весенним теплом, а длинные выходные помогут восстановить силы для новых свершений!

И пусть в этот день весна будет не только в календаре, но и в душе!

Коллектив Банки.ру