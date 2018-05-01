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«Лучший день моей жизни»: бразильский серфер побил мировой рекорд, покорив волну высотой 25 метров
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«Лучший день моей жизни»: бразильский серфер побил мировой рекорд, покорив волну высотой 25 метров 

Bigpicture.ru 2 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
8 ноября в португальском городе Назара, северный пляж которого знаменитым огромными волнами в зимнее время года, серфер Родриго Кокса (Rodrigo Koxa) установил мировой рекорд — одолел 24-метровую волну. И только сегодня его рекорд был официально подтвержден на премии Big Wave Awards в Калифорнии.
Сам серфер называет момент покорения гигантской волны «лучшим днем своей жизни». Прошлый мировой рекорд принадлежал Гаррету МакНамара, который на том же пляже одолел в 2011 году волну высотой 23,77 метров.
Источник: Daily Mail
A post shared by Rodrigo Koxa (@rodrigokoxa) on  Apr 28, 2018 at 4:14pm PDT  Премия Международной Лиги Серфинга Big Wave Award присуждают серферу, который любыми доступными средствами ловит самую большую волну года. Получается Родриго Кокса (на фото) не только получил престижную премию в этом году, но является обладателем мирового рекорда Гиннеса за покорение самой большой волны.
A post shared by Rodrigo Koxa (@rodrigokoxa) on  Apr 17, 2018 at 3:14pm PDT  В зимнее время года северный пляж Назаре около маяка Farol de Nazare привлекает огромное количество туристов и, конечно же, серферов. В октября по февраля волны в этом месте достигают 30 метров.
A post shared by Marco Bagnasco (@marco.bagnasco) on  Oct 30, 2015 at 12:40pm PDT  A post shared by daniela d'errico (@_danieladerrico_) on  Feb 11, 2018 at 2:39am PST  A post shared by VIBRAS MAG (@vibrasmag) on  Mar 28, 2017 at 3:44pm PDT
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