«Лучший день моей жизни»: бразильский серфер побил мировой рекорд, покорив волну высотой 25 метров

8 ноября в португальском городе Назара, северный пляж которого знаменитым огромными волнами в зимнее время года, серфер Родриго Кокса (Rodrigo Koxa) установил мировой рекорд — одолел 24-метровую волну. И только сегодня его рекорд был официально подтвержден на премии Big Wave Awards в Калифорнии.

Сам серфер называет момент покорения гигантской волны «лучшим днем своей жизни». Прошлый мировой рекорд принадлежал Гаррету МакНамара, который на том же пляже одолел в 2011 году волну высотой 23,77 метров.

A post shared by Rodrigo Koxa (@rodrigokoxa) on Apr 28, 2018 at 4:14pm PDT Премия Международной Лиги Серфинга Big Wave Award присуждают серферу, который любыми доступными средствами ловит самую большую волну года. Получается Родриго Кокса (на фото) не только получил престижную премию в этом году, но является обладателем мирового рекорда Гиннеса за покорение самой большой волны.

A post shared by Rodrigo Koxa (@rodrigokoxa) on Apr 17, 2018 at 3:14pm PDT В зимнее время года северный пляж Назаре около маяка Farol de Nazare привлекает огромное количество туристов и, конечно же, серферов. В октября по февраля волны в этом месте достигают 30 метров.

A post shared by Marco Bagnasco (@marco.bagnasco) on Oct 30, 2015 at 12:40pm PDT A post shared by daniela d'errico (@_danieladerrico_) on Feb 11, 2018 at 2:39am PST A post shared by VIBRAS MAG (@vibrasmag) on Mar 28, 2017 at 3:44pm PDT