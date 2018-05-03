Установку скамеек и антивандальных урн в парке им. В. Талалихина в Подольске закончат в начале июля

Работы по установке скамеек и антивандальных урн в парке им. В. Талалихина в Подольске планируют завершить в начале июля 2018 г., сообщает интернет-портал «Добродел».

«На территории парка регулярно проводятся работы по ремонту и обновлению скамеек и урн для мусора, которые, к сожалению, систематически подвергаются атакам вандализма со стороны посетителей парка. На данной аллее парка будет установлено 15 скамеек и 15 антивандальных бетонных урн для мусора к 3 июля 2018 г.», — говорится в сообщении.