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Установку скамеек и антивандальных урн в парке им. В. Талалихина в Подольске закончат в начале июля
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Установку скамеек и антивандальных урн в парке им. В. Талалихина в Подольске закончат в начале июля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Работы по установке скамеек и антивандальных урн в парке им. В. Талалихина в Подольске планируют завершить в начале июля 2018 г., сообщает интернет-портал «Добродел».
«На территории парка регулярно проводятся работы по ремонту и обновлению скамеек и урн для мусора, которые, к сожалению, систематически подвергаются атакам вандализма со стороны посетителей парка. На данной аллее парка будет установлено 15 скамеек и 15 антивандальных бетонных урн для мусора к 3 июля 2018 г.», — говорится в сообщении.
Портал «Добродел» был запущен в 2015 г. для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.
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