Более 100 тыс. жителей Дальнего Востока отпраздновали Первомай

В День весны и труда более 100 тыс. жителей Дальнего Востока приняли участие в первомайских торжествах.

Во Владивостоке в праздничных колоннах прошли около 30 тыс. человек: студенты и преподаватели местных вузов, представители общественных организаций, коллективы предприятий города, передает ТАСС

«Сегодня профсоюзы всего мира отмечают этот праздник, и мы должны помнить, что за восьмичасовой рабочий день и другие гарантии трудовых прав, которые мы имеем сегодня, во всем мире гибли люди. И защита прав трудящихся это сложный процесс. Главное чего мы добились сегодня, это то, что размер минимальной оплаты труда достиг прожиточного минимума. А задача профсоюзов теперь — контролировать работу этого закона на местах, и символично, что закон начинает работать с сегодняшнего дня», — заявил Пинский.

После традиционного первомайского шествия праздничные мероприятия продолжились на центральной площади Владивостока. Свою работу многочисленные тематические площадки. Сделать красивые кадры на память приморцы могли в фотозоне искусств от Приморской краевой филармонии, проверить свою силу, ловкость и чувство баланса — в зоне подготовки к «Гонке героев».

Петропавловске-Камчатском в демонстрации поучаствовали более 17 тыс. человек. Особыми участниками шествия стали каюры со своими собаками, несколько дней назад завершившие гонку «Берингия».

По информации пресс-службы мэрии Южно-Сахалинска, в шествии здесь поучаствовало около 7 тыс. горожан. Колоны формировались в двух частях города, в них выстроились несколько десятков организаций областного центра: коммерческие предприятия, подразделения правительства области, городской администрации, спортсмены, студенты, школьники, профсоюзы.

Вячеслав Шпорт. Хабаровске празднование Дня весны и труда началось не с шествия, а с митинга на центральной площади города. Перед собравшимися на площади выступил губернатор Хабаровского края

«Мы встречаем Первомай с хорошими трудовыми и экономическими показателями. За прошлый год мы с вами выросли в промышленном производстве на 120%, такого не было никогда, это заслуга ваша, это заслуга наших тружеников», — сказал Шпорт. После его выступления началось праздничное шествие с участием 35 тыс. человек.