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«Валенсия» выкупит Кондогбья
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«Валенсия» выкупит Кондогбья 

Спорт-Экспресс 23 минуты назад
«Валенсия» намерена выкупить у «Интера» трансфер полузащитника Жоффре Кондогбья, сообщает Cadena Ser. Ожидается, что сумма сделки составит 25 миллионов евро. Эти деньги «Валенсия» будет выплачивать на протяжении четырех лет.
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