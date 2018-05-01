«Валенсия» выкупит Кондогбья

«Валенсия» намерена выкупить у «Интера» трансфер полузащитника Жоффре Кондогбья, сообщает Cadena Ser. Ожидается, что сумма сделки составит 25 миллионов евро. Эти деньги «Валенсия» будет выплачивать на протяжении четырех лет.