В Оренбурге все-таки прошла первая монстрация

1 мая в Оренбурге не только работники профсоюзов вышли на праздничный митинг. Впервые в областном центре в День Весны и Труда прошла монстрация, в которой приняли участие по разным оценкам от 30 до 40 человек.

Участники шествия вышли в сквер имени Ленина с плакатами с абсурдными и юмористическими лозунгами: «Акт нравственной распущенности», «Всю власть поэтам», «Всемирный потом», «Плутон –это планета», «Призыв к эволюции» и другие.

Правоохранители не стали разгонять демонстрантов, которые мирно прошли несколько раз вокруг памятника В. И. Ленину и разошлись по домам.

«Спасибо всем участникам акции вы МОЛОДЦЫ, все вместе мы провели самое абсурдное и весёлое шествие за всю историю города», -заявили организаторы монстрации в своей группе в соцсети.

Напомним, 26 апреля Ленинский районный суд Оренбурга признал законным отказ городской администрации в проведении акции монстрация. Тогда организаторы акции сообщили в соцсети, что идея художественное шествие зеркально отражает все то, что происходит вокруг, и она обязательно состоится.