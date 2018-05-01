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В Оренбурге все-таки прошла первая монстрация
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На Украине рассказали о новой российской «стройке века»

В Оренбурге все-таки прошла первая монстрация 

АиФ-Оренбург 52 минуты назад
Фото: АиФ-Оренбург
1 мая в Оренбурге не только работники профсоюзов вышли на праздничный митинг. Впервые в областном центре в День Весны и Труда прошла монстрация, в которой приняли участие по разным оценкам от 30 до 40 человек.
Участники шествия вышли в сквер имени Ленина с плакатами с абсурдными и юмористическими лозунгами: «Акт нравственной распущенности», «Всю власть поэтам», «Всемирный потом», «Плутон –это планета», «Призыв к эволюции» и другие.
Правоохранители не стали разгонять демонстрантов, которые мирно прошли несколько раз вокруг памятника В. И. Ленину и разошлись по домам.
«Спасибо всем участникам акции вы МОЛОДЦЫ, все вместе мы провели самое абсурдное и весёлое шествие за всю историю города», -заявили организаторы монстрации в своей группе в соцсети.
Напомним, 26 апреля Ленинский районный суд Оренбурга признал законным отказ городской администрации в проведении акции монстрация. Тогда организаторы акции сообщили в соцсети, что идея художественное шествие зеркально отражает все то, что происходит вокруг, и она обязательно состоится.
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