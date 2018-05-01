В Оренбурге состоялось праздничное шествие в честь Первомая 

1 мая в Оренбурге в честь праздника Весны и Труда прошло шествие Федерации организаций профсоюзов Оренбургской области.
Колонна митингующих прошла по улице Советской до Музея истории города Оренбурга. Шествие возглавили первые лица города и области. Некоторые трущиеся пришли на митинг семьями.
«Этот любимый всеми праздник по праву стал символом созидания. Первомай объединяет нас, задаёт верные нравственные и духовные ориентиры. Только честный, добросовестный и самоотверженный труд каждого из нас может обеспечить стабильную и благополучную жизнь, сделать реальностью новые планы и проекты. В знаменательный день от всей души желаем крепкого здоровья, счастья, хорошего настроения, благополучия и дальнейших трудовых успехов на благо страны!», — поздравил оренбуржцев глава Оренбурга Евгений Арапов.