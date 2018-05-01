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В Оренбурге прошла первомайская демонстрация
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В Оренбурге прошла первомайская демонстрация 

ProOren 36 минут назад
Сегодня в областном центре прошла традиционное шествие трудящихся, посвященное празднику Труда.
Как мы помним, традиция первомайских шествий перекочевала к нам из СССР, однако с годами актуальность праздника меньше не стала, а сами участники сегодня не боятся придавать процессу более современные решения. И несмотря на то, что город ранее не согласовал проведение «Монстрации», в этом году необычные персонажи на шествии все равно встречались.
Место в первом ряду демонстрации, как принято, заняли первые лица региона и областного центра. Участник в целом были очень неоднородны и многие выделялись костюмами и речевками. Некоторые группы выбрали для прохода по Советской песню «Катюша», поскольку Первомай для нас сопряжен с настроениями приближающегося Дня Победы.
На мероприятии замечен не только «рабочий класс» и студенты, но и представители творческих профессий, которые соответствующим образом подошли к шествию: пройдя всю дорогу на ходулях, или в костюмах разных персонажей.
Вдобавок, оренбуржцам в это утро очень повезло с погодой — прошедший ночью дождь дал возможность пройти с демонстрацией без зонтов, дав хорошенько рассмотреть все плакаты, шары и прочую атрибутику.
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