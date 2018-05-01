«Ура, товарищи!». Памятник Ленину в Екатеринбурге возглавил Первомай

«Славься… »

Массовое шествие стартовало утром по проспекту Ленина от резиденции губернатора Свердловской области . Около 9:30 многотысячная колонна, возглавляемая художественными гимнастками и духовым оркестром, направилась в сторону Площади 1905 года. Впереди шагали первые лица города и области.

«Славься, Россия !» — безудержно кричали позади юные активисты под широким плакатом партии «Единая Россия» . «Славься, человек труда!» — слышалось в ответ от молодых рабочих промышленных предприятий, который несли в руках надписи «Федерация профсоюзов» и «В защиту человека труда». За ними молча шествовали ребята с большой растяжкой «ЭКСПО-2025 + 40 000 новых рабочих мест».

Под звуки духового оркестра при ярком слепящем солнце колонна финишировала у здания администрации города, окружив памятник «вождю мирового пролетариата» Владимиру Ленину с воздушными шарами в руках, символизирующих цвета российского триколора.

Весомый ответ

Выяснилось, что главными лозунгами Первомая-2018 стали «Достойная зарплата», «Безопасный труд» и «Справедливая соцполитика». Об этом напомнил участникам демонстрации Андрей Ветлужских под общие крики «Ура!». По его словам, в прошлом году трудящимся Среднего Урала удалось добиться, чтобы минимальный размер оплаты труда не был меньше прожиточного минимума. «Мы этого добились! С 1 мая этого года, с вступлением в силу федерального закона, МРОТ больше не будет ниже прожиточного минимума. Все это значит только одно: мы должны продолжать добиваться достойной жизни для жителей Свердловской области», — прокричал глава уральских профсоюзных организаций с трибуны.

Глава региона Евгений Куйвашев напомнил уральцам об их характер, который они наглядно проявили на выборах президента Российской федерации. «Это наш весомый ответ всем деструктивным силам и недоброжелателям.. Мы — уральцы. А это общность и наше главное богатство, залог всех успехов. И сегодня Свердловская область справляется со всеми вызовами и временными трудностями», — отметил Евгений Куйвашев.

В то же время спикер свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина напомнила всем присутствующим, что 1 Мая, в первую очередь, — это праздник весны, весеннего настроения и святящего солнца. И добавила: «Мы не должны забывать, что нашим главным достоянием являются ветераны, которые создали базис для развития Свердловской области».

С трибуны также приветствовали уральцев руководитель свердловской ячейки партии «Единая Россия» Виктор Шептий и организатор профсоюзной группы артели старателей «Нейва» маркшейдер Максим Рыков. Последний, к слову, в этом году забрался на гору Эльбрус в честь 100-летия Федерации профсоюзов Свердловской области.

В этом время участники демонстрации начали медленно расходиться по делам выходного дня, оставляя за собой часть лопнувших воздушных шаров, исполненных в цвете российского триколора. Но большую их часть все-таки была запущена в голубое первомайское небо.