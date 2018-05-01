Мир! Труд! Май! В Екатеринбурге прошла первомайская демонстрация

Колонна прошла по проспекту Ленина до площади 1905 года, где состоялся праздничный митинг. Перед собравшимися выступили глава региона и председатель Федерации профсоюзов области.

Андрей Ветлужских поздравил участников митинга с 1 мая и напомнил, что в этот день люди демонстрируют «солидарность и силу международного рабочего движения». «В России по призыву профсоюзов сегодня вышли на улицы около 3 миллионов человек, из них около 100 тысяч — в Екатеринбурге и пятидесяти городах Свердловской области. По всей стране лозунг Первомая один: «За достойный труд! За справедливую социальную политику!» — сказал Ветлужских. «У трудящихся много проблем, мы все их видим, и будем добиваться решения вместе, соладирно. Требуя, помогая и участвуя в создания справедливого общества!» — добавил председатель свердловских профсоюзов.

Евгений Куйвашев, выступая перед собравшимися отметил, что «Первомай — это праздник весны, труда и созидания». «В этот день мы чествуем всех, кто своим трудом, талантом и волей способствует развитию нашей великой страны. Мы — россияне, мы — уральцы, и эта общность самая главная, самое великое наше богатство. Это залог всех наших успехов, основа основ, на которой строится благополучие и безопасность России», — заявил губернатор. Глава региона подчеркнул, что благодаря профсоюзам Свердловская область успешно справляется со всеми трудностями, «демонстрируя лидерские качества, крепкий характер и умение побеждать». «Поздравляю вас с Первомаем! Желаю здоровья, счастья, благополучия, новых побед в ваших делах на благо России и Свердловской области», — добавил Евгений Куйвашев.